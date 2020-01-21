AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى أبو زعبل يطالبون بتطهير وتغطية رشاح العكرشة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:06 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
طالب المواطن عماد محمد عبد اللطيف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتطهير وتغطية رشاح العكرشة الموجود فى أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة، فى محافظة القليوبية.

ويقول فى شكواه: صدر قرار منذ قريب بعمل سور مواز للرشاح، دون تغطيته، مما قد يؤدى على حدوث كارثة كبيرة بسبب مياه الرشاح أثناء تنظيفه وطالب بضرورة تطهير الرشاح وتغطيته بشكل كامل، لما يسبب من انتشار الناموس والحشرات الضارة، بسبب إلقاء القمامة والمخلفات، مما يسبب في إيذاء الأهالى والمارة.

رقم التواصل مع الشاكى 0122492089 يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى عزبة الأهالى بالقناطر الخيرية يطالبون المسئولين بإدخال الصرف الصحى لحمايتهم من الأمراض.. صور

برك المياه تغطى مدرسة جابر الأنصاري بعزبة النخل الغربية.. صور

أهالي قرية قنتير بالشرقية يشكون من عدم تطهير ترعة القرية

سكان وحدات الإسكان الاجتماعى بالخانكة يشكون نقص الخدمات.. صور

قمامة ومجارى .. أهالي مساكن الدلتا بالسلام يستغيثون بالمسئولين.. صور

أهالى قرية البلاكوس بكوم حمادة يستغيثون لإنشاء محطة صرف صحى

ترشيحاتنا

الأمير ويليام يشيد بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية خلال لقاء الرئيس

خالد النبوى يتعرض لأزمة صحية.. تفاصيل

إصابة يسرا باللوكيميا.. 3 طرق تساهم في اكتشاف المرض

نجم الشباك الأول .. عبد الله السعيد يتخطى لقب نادي الـ100 رسميا

فيديو جراف.. سبب انفعال أحمد السقا على صحفي بسبب زوجته

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة

AdvertisementS

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

حادث سير لـ مصطفى محمد نجم الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. شاهد

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

أكبر محترف فى العالم.. نادى مصري يضم لاعبا عمره 75 عاما

رضا عبد العال لجماهير الزمالك: كهربا ضرب مدرب النادي السابق.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

حاول اغتيال مبارك.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن الإرهابي حسام الغمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة

7 خطوط أتوبيس لخدمة الزوار.. التحضيرات النهائية لمعرض الكتاب.. شاهد