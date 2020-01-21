أهالى أبو زعبل يطالبون بتطهير وتغطية رشاح العكرشة





ويقول فى شكواه: صدر قرار منذ قريب بعمل سور مواز للرشاح، دون تغطيته، مما قد يؤدى على حدوث كارثة كبيرة بسبب مياه الرشاح أثناء تنظيفه وطالب بضرورة تطهير الرشاح وتغطيته بشكل كامل، لما يسبب من انتشار الناموس والحشرات الضارة، بسبب إلقاء القمامة والمخلفات، مما يسبب في إيذاء الأهالى والمارة.





رقم التواصل مع الشاكى 0122492089 يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

طالب المواطن عماد محمد عبد اللطيف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتطهير وتغطية رشاح العكرشة الموجود فى أبوزعبل التابعة لمركز الخانكة، فى محافظة القليوبية.