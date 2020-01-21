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مرأة

بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:53 ص
كيندا علوش وعمرو
كيندا علوش وعمرو يوسف
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .


ظهرت كندة علوش وهى تغمرها السعادة وهى فى أحضان زوجها عمرو يوسف، وارتدت كندة فستان بيج حرير مشجر بالورود ،تاركة شعرها الطويل مندسل أسفل ظهرها .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصوره وعلقوا عليها فى رجالة بتنور الست وفى رجالة بتطفيها .

وحرصت كندة على الظهور بطبيعتها فى أغلب المناسبات والصور، فهي تتمتع بجمال طبيعي يجعلها تخطف الأنظار أينما حلت .


اعتادت كندة وعمرو على نشر صورهما باستمرار على مواقع التواصل الأجتماعي معلقين عليها مدى حبهم القوي ببعضهم البعض وأن السعادة تغمرهم وكأن كل منهم وجد نصفه الأخر الذى يجعله يفتخر .
كيندا علوش وزوجها عمرو يوسف كيندا علوش وزوجها عمرو يوسف
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بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار

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