بأحضان عمرو يوسف.. كندا علوش تخطف الأنظار









ظهرت كندة علوش وهى تغمرها السعادة وهى فى أحضان زوجها عمرو يوسف، وارتدت كندة فستان بيج حرير مشجر بالورود ،تاركة شعرها الطويل مندسل أسفل ظهرها .





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصوره وعلقوا عليها فى رجالة بتنور الست وفى رجالة بتطفيها .





وحرصت كندة على الظهور بطبيعتها فى أغلب المناسبات والصور، فهي تتمتع بجمال طبيعي يجعلها تخطف الأنظار أينما حلت .









اعتادت كندة وعمرو على نشر صورهما باستمرار على مواقع التواصل الأجتماعي معلقين عليها مدى حبهم القوي ببعضهم البعض وأن السعادة تغمرهم وكأن كل منهم وجد نصفه الأخر الذى يجعله يفتخر .

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .