شريف رمزي يدعم النجم يوسف فوزي: ربنا يشفيه ويعافيه

حرص النجم شريف رمزي، علي دعم الفنان الكبير يوسف فوزي في محنته المرضية، طالبا الدعاء له عبر تدوينة على حسابه الشخصي على Twitter.





وكتب شريف: "أصبح من الصعب جدا أن تعثر على رجل يقال عنه أنه رجل بمعنى الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه ويعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي".