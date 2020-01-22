لكل اسم حكاية.. كوم الدكة.. منطقة تاريخية في الإسكندرية.. صور

تضم الإسكندرية العديد من المناطق التاريخية، والتي ارتبطت كثيرا بعقول وقلوب قاطنيها ومن مروا بها يوما ومن بينها منطقة كوم الدكة والتي ورغم شهرتها وأهميتها إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.





ومنطقة كوم الدكة هي إحدى مناطق الإسكندرية التاريخية وتتبع حاليا حي وسط، تعلو تلا يرتفع عن منسوب البحر نحو ثمانية إلى عشرة أمتار، في منطقة متوسطة بين المناطق السياحية الأثرية والمحاور التجارية لوسط المدينة.





المنطقة ولد وعاش بها الموسيقار الكبير سيد درويش، حيث لا تزال تحوي أطلال منزله القديم، والذي يطالب عدد من المهتمين بالشأن الثقافي بتحويله لمتحف.





المنطقة مقامة فوق تل ويعتبر هذا الحي العتيق بؤرة المنطقة الأثرية في الإسكندرية ولا يزال إلي اليوم مليئا بالحفريات والآثار وربما يكون من بينها قبر الاسكندر الأكبر نفسه، حيث استعملت المنطقة كمقبرة في العصر اليوناني والروماني وأيضا خلال العصر المملوكي.





عرفت المنطقة قديما باكروبوليس أي المكان المرتفع عن المدينة الذي أقيم عليه المعابد والمباني الدينية وذلك أسوة باليونان التي كان بها الاكروبول.





أما عن سبب إطلاق أسم كوم الدكه علي المنطقة، فيعود ذلك إلى القرن التاسع عشر عندما مر عليها المؤرخ النويري السكندري، وشاهد هذا التل الترابي المرتفع والذي يشبه ( الدكة ) والناتج عن أعمال حفر ترعة المحمودية في عصر محمد علي حيث تكون هذا التل الترابي من أكوام التراب المدكوك.





يتوسط حي "كوم الدكة"، الإسكندرية فيقسمها إلى قسمين، أحدهما يضم أحياء منطقة وسط البلد الراقية، بينما يضم القسم الثاني أحياء المدينة القديمة.



