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أخبار البلد

إجماع دولي ومحلي على انتخاب أبوالعينين لأرفع المناصب أبرزها رئاسة البرلمان الأورومتوسطي ومجلس الأعمال المصري الياباني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:41 م
إجماع دولي ومحلى
إجماع دولي ومحلى على انتخاب أبو العينين لأرفع المناصب
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انتخاب أبو العينين لأرفع المناصب الدولية والمحلية:
- رئيسا للبرلمان الأورومتوسطي للفترة من 2010- 2011 
- رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  من 2008- 2011  
- رئيسا للجنة البرلمانية الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بدول جنوب المتوسط والتي تم تأسيسها استجابة لاقتراحه عام 2005
- نائبا لرئيس البرلمان الأورومتوسطي ومقرر الطاقة به من (2006-2010)
- رئيسا لاتحاد المستثمرين العرب
- رئيسا للهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأوروبي منذ عام 2007
-  رئيسا لمجلس الأعمال المصري البرتغالي
-نائبا لرئيس مجلس الأعمال المصري الياباني 
- رئيس اللجنة السياسات الاقتصادية بالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي (1994- 2006)
-رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب خلال الفترة من 2005 – 2011
-رئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشعب  فى الفترة من عام 2000- 2005
-رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بمصر منذ عام 1997
-رئيسا للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية منذ عام 1997 

شغل رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب  مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية والمرشح  للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة العديد من المناصب سواء على الصعيدين المحلى والدولى، والتي سخر خلالهما كل جهوده لخدمة أهداف التنمية في الدولة المصرية، وتحقيق أهداف الدولة في الداخل والخارج.
إجماع دولي ومحلي
وخلال مسيرته حظى رجل الصناعة محمد أبو العينين على إجماع دولي ومحلى لاختياره لأرفع المناصب، والتي كان من بينها انتخابه بالإجماع رئيسا للبرلمان الأورومتوسطى للفترة من 2010- 2011، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان والتي عقدت بالمغرب بمشاركة رؤساء 26 برلمانا من الدول الأوروبية والعربية والمتوسطية أعضاء البرلمان.وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم.


إجماع دولي ومحلي
كما تم انتخاب أبو العينين بالإجماع رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك لدورتين متتاليتين في الفترة من 2008- 2011  وهى الجمعية التي تضم برلمانات 43 دولة منها كل دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية جنوب المتوسط ودول شرق المتوسط بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.


إجماع دولي ومحلي
كما تم اختيار أبو العينين بالإجماع رئيسا للجنة البرلمانية الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بدول جنوب المتوسط والتي تم تأسيسها استجابة لاقتراحه عام 2005، واختير نائبا لرئيس البرلمان الأورومتوسطي ومقرر الطاقة به (2006-2010).


إجماع دولي ومحلي
وشهدت مسيرة رجل الصناعة محمد أبو العينين اختياره رئيسا لاتحاد المستثمرين العرب، واختياره رئيسا للهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 
إجماع دولي ومحلي
 كما تم انتخاب أبو العينين رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأوروبي منذ عام 2007.
إجماع دولي ومحلي

كما تم اختياره بالاجماع رئيسا لمجلس الأعمال المصري البرتغالي

إجماع دولي ومحلي
كما انتخب أبو العينين رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب خلال الفترة من 2005 – 2011 
إجماع دولي ومحلي
كما انتخب أبو العينين رئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشعب فى الفترة من 2000  - 2005. 
إجماع دولي ومحلي
 كما تم اختيار أبو العينين نائبا لرئيس مجلس الأعمال المصري الياباني. 
إجماع دولي ومحلي
كما تم انتخاب أبو العينين رئيسا للجنة السياسات الاقتصادية بالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي (عام 2000- 2005).
إجماع دولي ومحلي
 وانتخب أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بمصر منذ عام 1997. 
إجماع دولي ومحلي

كما تم انتخاب أبو العينين رئيسا للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية منذ عام 1997.

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