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أخبار العالم

الحكومة البريطانية: السيسي وجونسون رحبا بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بوريس جونسون رحبا باستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

وقال البيان المنشور على موقع الحكومة البريطانية : التقى رئيس الوزراء بوريس جونسون، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في داونينج ستريت.

كان الرئيس السيسي في لندن لحضور قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا أمس واتفق الزعيمان على الحاجة إلى زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر، ورحبا باستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

تحدث رئيس الوزراء والرئيس السيسي عن التعاون البريطاني والمصري في مجال التعليم وتعهدوا بالبناء على هذا في السنوات المقبلة.

كما ناقش الزعماء الوضع في ليبيا ، بعد حضورهم مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد. أكد رئيس الوزراء على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع.

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