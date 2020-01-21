العالم يكرم أبو العينين: - أبو العينين يحصل على أرفع الجوائز الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية - البرلمان الأورومتوسطى يمنحه جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب في دول جنوب المتوسط 2008 - الاتحاد الأفريقي اختاره كأفضل صانع في أفريقيا عام 2018 من بين 55 دولة أفريقية - منظمة البحر المتوسط العالمية منحته جائزة نوبل المتوسط في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية عام2018 - اليابان منحته جائزة أفضل مصدر لليابان عام 2005 - الأمم المتحدة ( اليونيدو) اختارت شركات أبو العينين كأفضل شركة في أفريقيا 1997 - إيطاليا منحته جائزة السلم الذهبي عام 1996 - الولايات المتحدة منحت شركات أبو العينين جائزة منظمة الإنبكس للابتكار عام 1998 - منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية منحته جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأكاديمية جوائز تميز دبى منحته جائزة التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية عن عام ٢٠١٩ حصل رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابة والمرشح للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة على العديد من الجوائز الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نظرا لمجهوداته التى يقوم بها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل والخارج. كرم البرلمان الاورومتوسطى أبو العينين ومنحه جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب في دول جنوب المتوسط (2008) في احتفال كبير بموناكو بحضور أمير موناكو ألبرت الثاني.



كما اختار الاتحاد الأفريقي أبو العينين أفضل صانع في أفريقيا عام 2018 من بين 55 دولة أفريقية في احتفال كبير بحضور وزيرة التخطيط في مصر ومفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية.











وكرمت منظمة البحر المتوسط العالمية محمد أبو العينين ومنحته جائزة نوبل المتوسط في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية عام2018 في احتفال كبير بنابولي بحضور سفير مصر في إيطاليا وعمدة نابولي.. ومن أبرز من حصلوا على هذه الجائزة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت ، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن وملك إسبانيا الأسبق ومن مصر الأديب العالمي نجيب محفوظ.





كرمت اليابان محمد أبو العينين ومنحته جائز ة أفضل مصدر لليابان عام 2005 في احتفال كبير بحضور وزيرة التعاون الدولي في مصر وسفير مصر في اليابان.







كما اختارت الأمم المتحدة ( اليونيدو) شركات أبو العينين أفضل شركة في أفريقيا إبداعًا وابتكارا عام 1997 في احتفال كبير بحضور رئيس جمهورية موريشيوس.









وكرمت إيطاليا أبو العينين ومنحته جائزة السلم الذهبي عام 1996.













ومنحت الولايات المتحدة شركات أبو العينين جائزة منظمة الإنبكس للابتكار عام 1998.



كما منحت منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية محمد أبو العينين جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 في احتفال كبير في ميلانو.





