وزير التعليم العالي يلتقي طلاب الطب المتفوقين قبل سفرهم للتدريب باليابان.. محمود علم الدين يكشف لـ صدى البلد التفاصيل.. رئيس جامعة الوادي الجديد يرأس الاجتماع الأول لمركز ضمان الجودة

- وزير التعليم العالي يلتقي طلاب الطب المتفوقين قبل سفرهم للتدريب باليابان
- جامعة القاهرة تجدد الخطاب الديني.. محمود علم الدين يكشف لـ "صدى البلد" التفاصيل
- رئيس جامعة الوادي الجديد يرأس الاجتماع الأول لمركز ضمان الجودة
- رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية
التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء الثلاثاء، طلاب كليات الطب بالجامعات المصرية المتفوقين فى الامتحان الإلكترونى الموحد، والذى أشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات، وذلك قبل سفرهم لليابان للتدريب بجامعتي طوكيو وهيروشيما.
يأتى ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وكلا من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر؛ بهدف إيفاد البعثات الدراسية والعلمية مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية لتحقيق خطط التنمية، بحضور د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تم اختيارهم للتدريب فى اليابان والذين اجتازوا الامتحان المعرفى الموحد فى الطب فى مارس الماضى، مشيرا إلى تعميم الامتحانات المعرفية الموحدة على مستوى القطاع الطبى والصحى ليتم تعميمها بعد ذلك سواء على مستوى الامتحانات الداخلية أو امتحانات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأوضح د. عبد الغفار أن الأسئلة التى تم وضعها فى الامتحان المعرفى الموحد وضعت تبعا لمعايير عالمية وتقيس المستوى الحقيقي للطالب.
وأضاف الوزير أنه تقدم للامتحان 3400 طالب وطالبة من 21 كلية طب على مستوى محافظات مصر، وأفرز الامتحان عددًا من الطلاب النابغين، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الطلاب، لافتا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى فى الطالب النابغ ثروة قومية لمصر يجب دعمها بشتى الطرق.
وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن جامعتى طوكيو وهيروشيما اللتان سيزورهما الطلاب خلال رحلتهم العلمية باليابان متميزة، حيث يوجد بهما مستشفيات متميزة وعلى أعلى مستوى، لافتا إلى زيارته لتلك المستشفيات خلال زيارته الأخيرة لليابان، مشيرا إلى أن الطلاب سيتلقون تدريبا عمليا ونظريا داخل تلك المستشفيات.
وأكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب خلال رحلة التدريب باليابان، متمنيا لهم إقامة طيبة، واكتساب خبرة من هذا التدريب الهام تؤهلهم للنجاح والتميز فى حياتهم العملية.
وقدم د. خالد عبد الغفار الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة د. حسام عبد الغفار، ولقطاع الشئون الثقافية والبعثات برئاسة د. كاميليا صبحى، والمكتب الثقافى المصرى باليابان برئاسة د. هانى الشيمى، على نجاح تلك التجربة والتنسيق مع الجانب اليابانى لتدريب الطلاب المصريين.
من جانبهم قدم الطلاب الشكر للدكتور خالد عبد الغفار ولوزارة التعليم العالى على إتاحة فرصة التدريب بالخارج، مؤكدين أنهم سيكونوا واجهة مشرفة لمصر.
وخلال اللقاء استعرض طلاب كلية طب القوات المسلحة تجربتهم خلال سفرهم لإيطاليا لتلقى التدريب بالمعهد الأوروبى للأورام بميلانو، وأشاروا إلى تلقيهم تدريب فى تخصص أورام سرطانات الدم، وأنهم استفادوا من هذا التدريب سواء من الناحية العلمية أو التدريبية.
ويأتى سفر الطلاب للتدريب بالخارج فى ضوء تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وجه سيادته بالتواصل مع الدول المتقدمة فى المجال الطبى؛ لتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين فى الامتحان الإلكترونى الموحد لكليات الطب البشري، ويبلغ عدد الطلاب المقبولين والذين تشملهم منح السفر 77 طالبا، منهم 4 طلاب بكلية طب القوات المسلحة تم تدريبهم بالفعل بإيطاليا خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2019، و73 طالبا من مختلف الجامعات المصرية الحكومية سيتم تدريبهم باليابان خلال الفترة من 31 يناير حتى 15 فبراير 2020.
هذا وقد تم تقسيم الطلاب الذين سيتدربوا باليابان إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وعددهم 38 طالبا من كليات الطب بجامعات (أسوان، أسيوط، الاسكندرية، الزقازيق، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنوفية، بنها)، والمجموعة الثانية وعددهم 35 طالبا من كليات الطب بجامعات (المنيا، بنى سويف، بورسعيد، سوهاج، طنطا، جنوب الوادى، قناة السويس، كفر الشيخ، عين شمس)، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين بجامعتى هيروشيما وطوكيو.
جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يساهمان فى تكلفة البعثات الخارجية وفقًا للخطط المحددة سلفًا من قبل الوزارة بإجمالي قدره 300 مليون جنيه على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على ثلاث سنوات بواقع 100 مليون جنيه عن كل سنة، حيث نص البروتوكول الموقع معهما إلى توجيه الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمى والبعثات العلمية للخارج.
بدأت جامعة القاهرة وقيادتها المتمثلة في الدكتور "محمد عثمان الخشت" رئيس الجامعة في اتخاذ خطوات جادة في ملف تجديد الخطاب الديني.
أكد الدكتور "محمود علم الدين"، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن الجامعة تقوم بشكل دائم بالتركيز علي القضايا المجتمعية الهامة، خاصة التي تتعلق بتجديد الفكر والخطاب الديني.
ونوه إلي أن الجامعة تساهم في تطوير الخطاب الديني عبر آليات كثيرة، تتمثل في الندوات، الحلقات النقاشية والمؤتمرات الفعالة، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما بدعوة الكتاب والمفكرين المهتمين والمتخصصين بذلك الملف المجتمعي.
أوضح الدكتور "محمود علم الدين"، أن رئيس الجامعة الدكتور "محمد عثمان الخشت"، لديه رؤية فكرية عظيمة حول تطوير العقل المصري، نظرا لكونه العنصر والمرتكز الأساسي لتطوير أي خطاب داخل المجتمع المصري.
ناقش الدكتور "الخشت" قضايا تجديد الخطاب الديني خلال اجتماعه منتصف شهر يناير الجاري، مع أعلام كلية دار العلوم المتمثلين في الدكتور "عبد الراضي عبد المحسن" عميد دار العلوم وعميد الكلية السابق "محمد الطويل" فضلا عن حضور الدكتور "أحمد درويش" مقرر لجنة الدراسات الادبية واللغوية بالمجلس الأعلي للثقافة.
وتضمن ذلك اللقاء المثمر مناقشة فعالة حول رؤية رئيس الجامعة القاهرة الدكتور "محمد عثمان الخشت"، الخاصة بتطوير العقل المصري الذي بدوره ينعكس علي تجديد الخطاب الديني.
كما تحمل كلية دار العلوم علي عاتقها دورا كبيرا في تجديد الخطاب الديني، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تقوم علي الحفاظ علي اللغة العربية والهوية المصرية.
بالإضافة للدورة التدريبية التي قدمتها كلية الإعلام الواعظات، حيث اشاد بها وزير الأوقاف الدكتور "محمد مختار جمعة" خلال استضافته بالكلية ديسمبر الماضي، نظرا لما قدمته ادارة الكلية المتمثلة في الدكتورة "هويدا مصطفي" من توفير للإمكانيات والاستديوهات خاصة لتدريب الواعظات.
في ذات الوقت تحدث الدكتور "محمد الخشت" خلال تصريحات تلفزيونية عن دور الجامعة الفعال في تجديد الخطاب الديني ومحاربة الحزبية الطائفية داخل الجامعة، قائلا "الدولة المدنية الصحيحة يجب ان تقوم علي التعايش وقبول الاخر".
وأشاد الدكتور "رمضان الحضري" أستاذ النقد والبلاغة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمؤلفات الدكتور "محمد عثمان الخشت" الخاصة بتجديد الخطاب الديني، واصفا "الخشت" بالفيلسوف الذي استطاع توضيح سبب حالة الجمود التي يعيشها المجتمع الإسلامي لعيوب في فهم مناهج الإسلام الصحيحة، مؤكدا " ليس العيب في نهج الإسلام ذاته".
ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمركز ضمان الجودة، بجامعة الوادي الجديد، بحضور عمداء الكليات، ووكلاء الكليات، ومديري وحدات الجودة بالكليات المختلفة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
أكد رئيس جامعة الوادي الجديد، أن معايير الجودة في التعليم العالي، تهدف إلى تخريج طلاب بجودة عالية، وفاعلية متميزة في المجتمع، وسوق العمل، ولديهم قدرات عالية على التكيف، وحل العقبات التي قد تعترض مسار حياتهم العلمية والعملية.
وأضاف طنطاوي، أن الجامعة تعمل على حشد طاقات الجميع من العاملين والمستفيدين من العملية التربوية، لتحقيق أهداف الجامعة، مضيفًا أنه على الجميع أن يبذل قصارى جهده، كما لو كان ذلك هدفه الشخصي.
وأكد الدكتور ماهر زنقور، مدير وحدة ضمان الجودة، على أن الكليات بصدد إنشاء وحدات الجودة، والاعتماد لديها، وجري البدء في عمل ورش عمل، لنشر ثقافة الجودة لديها على فئات وعينات من الطلاب، والإداريين، وأعضاء هيئة التدريس، ومجتمع خارجي شريك للكليات، موضحًا أننا بصدد إعداد الخطة الإستراتيجية للجامعة، قائلا: "نتحرك بخطوات مقننة وثابتة في ذلك".
ولفت مدير وحدة ضمان الجودة، إلى أن الخطة تتلخص في البدء بدراسة وتحليل الوضع الراهن للجامعة، وعمل ورش عمل في كل كليات الجامعة, حول استبيان الأفكار التي جرى بناؤها في ضوء معايير الاعتماد المقررة من هيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية بالجامعة برئاسته وعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وعقد هذا الشهر بكلية الاقتصاد المنزلي تحت إشراف الدكتور شريف صبري عميد الكلية.
استعرض رئيس الجامعة بنود صرف الآلات والتجهيزات بكل كلية والمبلغ المحدد لكل منها، ومتابعة ماتم صرفه وماتم تنفيذه، ومناقشة الاحتياجات المطلوبة بكل كلية، مشددا على سرعة صرف الاعتمادات وتنفيذ كافة المتطلبات وإجراءات الشراء لأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وآلات التصوير المطلوبة، وأهمية الاستفادة من الموارد الذاتية بالكليات، ووضع مقترحات وآليات لتحقيق الإستفادة منها فيما يعود بالنفع على كافة وحدات الجامعة.
حضر الاجتماع من أعضاء الجهاز الإدارى أمناء الجامعة المساعدين المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب محمد عبد المنعم للتخطيط والمتابعة، والمحاسب نصر سلام مدير عام المشتريات والمخازن.