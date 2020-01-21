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فن

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأول مرة هذا العام بالنسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، عن طريق برمجة عدد من الأفلام العربية القصيرة والتى تعرض ضمن نشاط السينما بالمعرض يوم الأحد 2 فبراير المقبل.

الأفلام تعرض من الساعة 2 ظهرا وحتى الرابعة والنصف، وهى: "كراكيب" من إخراج أحمد نادر – نهال القوصي، "صوفيزم" من إخراج يونس بن حجرية، "يوم من 365 يوم" من إخراج أوس محمد، "هذه هى" من إخراج يوسف محساس، "المنحوس" من إخراج درصاف الحسني، "الحقيقة" من إخراج مارسيل العبد، و"ارتباك" من إخراج محمد حسين.
 
وتقام فعاليات الدورة السادسة للمهرجان فى الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى، وستستمر عروضه للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
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