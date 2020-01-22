التسبيح باليد أفضل من المسبحة .. الأزهر يكشف السبب

قال الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف ان استخدام المسبحة في التسبيح ليس بدعة ولكن يجب الانتباه لبعض الأمور فهي جائزة إذا خلا ذلك من الرياء والسمعة، وكانت سبيلا لضبط العدد لمن يلتبس عليه العدد, ولم تكن من باب التعبد ، ولم يأت دليل يمنع من السبحة بل ورد استعمالها عن جماعة من السلف كـ سعد ابن أبي وقاص وأبي الدرداء وجويرية .

وأضاف ردا على سؤال :" ما حكم التسبيح والذكر بالمسبحة ، وهل هي بدعة ؟ " . قائلا : لا شك أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه وهو أنفع لقلب المسلم.



ولأن اليد تشهد لصاحبها يوم القيامة ففي الحديث «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، مُسْتَنْطَقَاتٌ».

حكم استخدام المسبحة .. الأزهر يجيب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الله -سبحانه وتعالى- أمرنا بكثرة ذكره؛ فقال في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا}، [ سورة الأحزاب: الآية41].

وأوضح أن

-تعالى- في قوله: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} ما يشمل على التهليل والتحميد والتكبير، وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي ترضيه -عز وجل-.

وأضاف أن المعني هو: " يا من آمنتم بالله حق الإيمان، أكثروا من التقرب إليه -تعالى- بما يرضيه، في كل أوقاتكم وأحوالكم؛ فإن ذكر الله -تعالى- هو طب النفوس ودواؤها، وهو عافية الأبدان وشفاؤها، به تطمئن القلوب، وتنشرح الصدور".

وبين أن التعبير بقوله: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} يشعر بأن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه، أن يواظب على هذه الطاعة مواظبة تامة.

وذكر أن من الأحاديث التي وردت في الحض على الإكثار من ذكر الله، ما رواه الإمام أحمد عن أبى الدرداء -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي: الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله_ عز وجل_».

ونوه أن المسلم مأمور بأن يتبع شتى الطرق التي تُعينه على ذكر الله -عز وجل-؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمسبحة من الأمور التي استحسنها المسلمون في زماننا المعاصر ولا يوجد فيها شيء من البدعة.

وتابع " لأن الفقهاء بيّنوا أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، والمسبحة وسيلة، والغاية من استعمالها هي ذكر الله تعالى؛ فتأخذ حكم الذكر في هذه الحالة.

وأفاد أن

بهذا الشكل الموجود الآن في زماننا المعاصر لم تكن موجودة بهيئتها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ورد ما يشبهها على حسب ما تعارف عليه الناس في زمانهم؛ فعن صَفِيَّةَ بنت حيي -رضي الله عنها- قالت: دَخَلَ عَلَيَّ -رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَبَّحْتُ بِهَذِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي، فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ»، أخرجه الترمذي.

وأبان " يستفاد من هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُنكر على السيدة صفية ما فعلته من جمعها للنوى وتسبيحها به، فدل هذا على جواز اتخاذ كل ما من شأنه أن يُعين المسلم على ذكر الله -تعالى-".

واختتم أنه بناء على ذلك يكون

في ذكر الله تعالى من الأمور الجائزة شرعًا، ولا يوجد ما يمنع من استخدامها.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن ذكر الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون بشتى الطرق والصور.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: « هل يجــــوز أن نذكر الله بغير المأثور، وأيهما أفضل عده على الأنامل أم على السبحة؟ »، أن ذكر الله سبحانه وتعالى قد يحدث منفردًا، وفي جماعة، وقد يحدث سرًا وجهرًا.

وتابع أنه قد يُعد على الأنامل، أو على السبحة، مشيرًا إلى أنه أيضًا يمكن أن يكون ذكر الله بالمأثور أو بغير المأثور، فيجوز إنشاء ذكر، والضابط في ذلك أن يشتمل الذكر على معان لا تتعارض مع الدين.

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن المسبحة ليست بدعة دينية، لأن المسلم لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة.

وأوضح «عثمان»، خلال إجابته عن السؤال الوارد أن الأولى أن يحمل المسلم المسبحة بيده اليمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، فعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وأشار مدير عام الفتوى الشفوية، إلى أنه يجوز للمسلم إمساك المسبحة بيده اليسرى ولكنه يعد خالفًا للأولى، ضاربا مثلًا: «فيباح لمن يشرب بيده اليمنى أن يسبح بيسراه».