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رياضة

هويدي: المقاصة يعاني سوء الحظ.. ولم يصدر قرار بإقالة ميدو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة إن الفريق يواجه حالة غير عادية من سوء الحظ، وهو ما ظهر بشكل واضح في مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1.
وأكد هويدي أن لاعبي المقاصة سنحت لهم فرص عديدة للتسجيل في بداية اللقاء لكن الحظ لم يحالفهم لاستغلالها بالشكل الجيد، بجانب ركلة الجزاء التي أهدرها صلاح أمين في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وأشار هويدي إلى أن شباك المقاصة تتلقي الأهداف بسبب أخطاء المتكررة من اللاعبين، وهو ما سيحاول الجهاز الفني علاجه في المرحلة المقبلة.
وعن موقف الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" أوضح هويدي أن مصير الجهاز الفني بيد مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مؤكدا علي استمرار ميدو إلى الآن على رأس الجهاز الفني للفريق، ولا صحة لما يتردد في وسائل الاعلام عن صدور قرار باقالة ميدو.
ورفض هويدي التعليق علي الأخطاء التحكيمية مؤكدا على ثقة فريق المقاصة في التحكيم المصري، وأضاف قائلًا "الأخطاء التحكيمية واردة من الجميع"، ولايوجد اي انتقاد للحكم محمود البنا الذي ادار مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز ووصفه بأنه أحد الحكام المميزين على الساحة.
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