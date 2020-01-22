لدعم أبو العينين .. مستقبل وطن يبحث الاستعدادات للانتخابات التكميلية بالجيزة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات التي تتم حاليًا لدعم ومساندة مرشح حزب مستقبل وطن رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب فى الانتخابات التكميلية المقررة يومي 11 و12 فبراير المقبل لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة خلفًا للنائب محمد بدوي دسوقي الذي وافته المنية مؤخرًا.





حضر الاجتماع كل من عادل ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالجيزة، والنائب منتصر رياض عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن دائرة الجيزة، وجمال راجح أمين الحزب بمدينة الجيزة، فضلًا عن أمناء الأمانات النوعية والفرعية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالى محافظة الجيزة، بعد تقدم أبو العينين، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، نزولًا على رغبة الأهالى.





وقال عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن الأيام المقبلة ستشهد تكاتف جميع أعضاء الحزب لدعم مرشح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات التكميلية، مؤكدًا أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة تقف على قلب رجل واحد لمساندة نائب رئيس الحزب محمد أبو العينين.





وأكد "ناصر"، أن محمد أبو العينين إضافة قوية لما يمتلكه من خبرات كبيرة فى مجال العمل العام تُعزز جهود الحزب الهادفة لمساعدة الدولة المصرية فى تنفيذ خططها التنموية، مشيرًا إلى أن ترشيح الحزب لـ "أبو العينين" بالانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة يعكس سياسة الحزب الراسخة بضم الشخصيات الوطنية المرموقة التي تملك جذورًا بالشارع المصري، وهو ما يمتلكه "أبو العينين".





أشار أمين الحزب إلى أن "أبو العينين" له خبرات كبيرة فى مختلف المجالات تمثل إضافة بلا أدنى شك لحزب مستقبل وطن، موضحًا أنه على مستوى محافظة الجيزة نجد أن محمد أبو العينين مثل أهالي الجيزة لأكثر من 15 عامًا عضوًا بمجلس النواب، فضلًا عن ما يمثله من قيمة كبيرة للاقتصاد المصري لما يملكه من منشآت صناعية وتجارية أسسها جميعًا لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.





من جانبه، أكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة تمتاز بالصعوبة ولكن محمد أبو العينين يتمتع بثقل كبير بالشارع الجيزاوي، لافتًا إلى أن الانتخابات التكميلية تُعد بمثابة مؤشر للانتخابات البرلمانية المقبلة ومدى القوة التي يتمتع بها حزب مستقبل وطن بالشارع المصري.





ويمتلك "أبو العينين" خبرة كبيرة فى مُعترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عامًا، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية، كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيسًا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.





وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكى الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصرى.. وغيرها.





انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفى وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011.



