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أخبار العالم

من دافوس.. وزير الخارجية التركي يؤكد: ندعم السراح في ليبيا ونرفض العقوبات على طهران

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:34 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود الاتراك المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية زاعما أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا.

وأكد أوغلو، في كلمته أمام المنتدى: أن بلاده "تدعم السراج"، في إشارة إلى رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج؛ بحسب قناة "العربية".

وعلى حد قوله، تابع أوغلو: "ليس لدينا حضور عسكري كبير هناك"؛ مضيفا: "نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا".

وقال تشاووش أوغلو: "نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة"؛ مدعيا: "نجحنا حتى الآن".

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وحول العقوبات التي تفرضها الولابات المتحدة على إيران، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعارض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وأضاف: "لا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين إيران وأمريكا".

وزير الخارجية التركي تحدث أيضًا عن الوضع في إدلب، مشيرًا إلى أنه "مثير للقلق، لأن الحكومة السورية تقتل المدنيين دون تمييز، وهناك 14 ألف شخص نزحوا ويتقدمون نحو الحدود التركية السورية".

وقد انطلق الاجتماع السنوي الخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الثلاثاء، في منتجع دافوس السويسرية، ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام وحضره حوالي 3000 من كبار رجال الأعمال ورؤساء الدول والمستثمرين وغيرهم.
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