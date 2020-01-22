من دافوس.. وزير الخارجية التركي يؤكد: ندعم السراح في ليبيا ونرفض العقوبات على طهران

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود الاتراك المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية زاعما أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا.





وأكد أوغلو، في كلمته أمام المنتدى: أن بلاده "تدعم السراج"، في إشارة إلى رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج؛ بحسب قناة "العربية".





وعلى حد قوله، تابع أوغلو: "ليس لدينا حضور عسكري كبير هناك"؛ مضيفا: "نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا".





وقال تشاووش أوغلو: "نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة"؛ مدعيا: "نجحنا حتى الآن".





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