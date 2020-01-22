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أخبار البلد

بقصيدة وفلكلور وغناء.. هكذا استقبل الأطفال رئيس الوزراء في معرض الكتاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، واستقبل الأطفال رئيس الوزراء بعروض فلكلور وغناء، وألقى أحد الأطفال قصيدة أثناء وجود مدبولي والحضور بالجناح.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الدفاع وجناح دولة السنغال ضيف شرف المعرض وجناح وزارة الداخلية وجناح المملكة العربية السعودية.

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار “مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع”.


ورافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح وزراء التضامن والثقافة والإنتاج الحربي والإعلام والبيئة والسياحة والآثار ومحافظ القاهرة.

ويشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و 900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق الإلكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".
بقصيدة وفلكلور وغناء.. هكذا استقبل الأطفال رئيس الوزراء في معرض الكتاب
بقصيدة وفلكلور وغناء.. هكذا استقبل الأطفال رئيس الوزراء في معرض الكتاب
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