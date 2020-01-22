شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

ظهر مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بسيارته المرسيدس الجديدة موديل 2019 فئة GLC300



وينشر موقع صدى البلد مواصفات وسعر السيارة المرسيدس موديل 2019 فئة GLC30

المواصفات الرئيسية يصل سعر السيارة الى1.650.000 جنيه مصرى و 2.0 A/T Coupe AMG

و ناقل الحركة اتوماتيك و النمط SUV و قوة المحرك 211/5500 (حصان/لفة.دقيقة) و وسائد هوائية للسائق و وسائد هوائية للراكب الامامى و نظام فرامل ABS و مقاس الجنط 18 و فوانيس ضباب خلفية ومرايات جانبية كهربائية و فتحة سقف بانوراما و فتحة سقف كهربائية .





سعة المحرك (سي سي) 1991 و عدد النقلات 9 و عدد السلندرات 4 و عدد الصبابات 16 و حقن الوقود إلكتروني و العزم الأقصى (نيوتن.متر/لفة.دقيقة) 350/1200-4000 والتسارع من 0-100 (كم/ساعة) 7.3 و نوع الجر كلي و عدد المقاعد 5 و عدد الأبواب 5 و متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) 6.5 و سعة خزان الوقود (لتر)66 و الإرتفاع عن الأرض 180 و نوع الوقود الذي ينصح به 95 .

و السرعة القصوى 222 و كراسي كهربائية و توزيع اليكتروني للفرامل EBD و برنامج التوازن الإلكترونيESP و نظام إيموبليزر ضد السرقة و جنوط رياضية ومساحات خلفية و طي المرايات الجانبية كهربائيا و إشارات بالمرايات الجانبية و مصابيح أمامية حساسة للإضائة و تحكم بالمصابيح الأمامية و إضاءة المصابيح الأمامية LED و إضاءة المصابيح الخلفية LED و النظام الذكى لركن السيارة و النظام الصوتي و مشغل اقراص مدمجة MP3/DVD و مدخل AUX ومدخل USB و بلوتوث .

و مساند رأس أمامية و مساند رأس خلفية و زجاج كهرباء أمامي و زجاج كهرباء خلفي و التحكم بالزجاج بلمسة واحدة و وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب و التحكم في ارتفاع كرسي السائق اتوماتيك و فرش جلد و فتحة سقف بانوراما و فتحة سقف كهربائية و كاميرا خلفية و كمبيوتر رحلات و نوع عجلة القيادة الكتروني و عجلة قيادة يمكن التحكم بها و تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة و مثبت سرعة .

وعجلة القيادة من الجلد و أماكن تخزين بالأبواب الأمامية و أماكن تخزين بالأبواب الخلفية و إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية و ولاعة سجائر و طفاية سجائر متحركة و قفل مركزي للأبواب و صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة و حامل أكواب أمامي و حامل أكواب خلفي و مسند يد أمامي و مسند يد أمامي مكيف و مسند يد خلفي ماسك الكوب و غطاء للشنطة الخلفية و درج تخزين أمامي و مخرج كهرباء و مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية و مساحات زجاج خلفية و نور بالشنطة الخلفية و كشافات امامية حساسة للإضاءة و مساحة الشنطة الخلفية 500 و حزام أمان خلفي .