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منوعات

دراسة: النساء أكثر تحملا لضغوط العمل من الرجال

الخميس 23/يناير/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
جميعنا في العمل نتعرض إلى مواقف تشعرنا بالتوتر و قلة الحيلة ، فالجميع له طريقته الخاصة في معالجة الأزمات، ولكن تختلف الطريقة من الرجل للمرأة. 

قد تكون من أبرز الصفات التي تعالج بها النساء توترها في معظم المواقف هي البكاء و مواجهة الضغط بالصراخ بشكل هيستيري أمام الآخرون برغم أن الموقف بسيط لا يتحمل رفع الصوت حتى ، إلا أن هناك دراسة جديدة أفادت على عكس التوقعات أن الرجال أقل تحملا لضغوط العمل. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فأن النساء يتحملن الضغوط في العمل ضعف القدر الذي يتحمله الرجل ، تلك الصدمة الشديدة التي أصابت بعض الرجال . 


أفادت الدراسة أن الرجال برغم تماسكهم أمام الصدمات التي تحيط بهم إلا أن النساء تفوقت في تحمل أعباء العمل و الضغوط اليومية ، و حسب استطلاع الرأي الذي قام به مركز شهير في بريطانيا ، فأن النساء قادرات على إتخاذ القرارات الهامة في اصعب اللحظات على عكس الرجال الذين بحاجة للوقت دائما للتفكير . 
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