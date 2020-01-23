دراسة: النساء أكثر تحملا لضغوط العمل من الرجال

جميعنا في العمل نتعرض إلى مواقف تشعرنا بالتوتر و قلة الحيلة ، فالجميع له طريقته الخاصة في معالجة الأزمات، ولكن تختلف الطريقة من الرجل للمرأة.





قد تكون من أبرز الصفات التي تعالج بها النساء توترها في معظم المواقف هي البكاء و مواجهة الضغط بالصراخ بشكل هيستيري أمام الآخرون برغم أن الموقف بسيط لا يتحمل رفع الصوت حتى ، إلا أن هناك دراسة جديدة أفادت على عكس التوقعات أن الرجال أقل تحملا لضغوط العمل.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فأن النساء يتحملن الضغوط في العمل ضعف القدر الذي يتحمله الرجل ، تلك الصدمة الشديدة التي أصابت بعض الرجال .









أفادت الدراسة أن الرجال برغم تماسكهم أمام الصدمات التي تحيط بهم إلا أن النساء تفوقت في تحمل أعباء العمل و الضغوط اليومية ، و حسب استطلاع الرأي الذي قام به مركز شهير في بريطانيا ، فأن النساء قادرات على إتخاذ القرارات الهامة في اصعب اللحظات على عكس الرجال الذين بحاجة للوقت دائما للتفكير .