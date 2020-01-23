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رياضة

نادال يتأهل للدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة

الخميس 23/يناير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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نور عادل
تأهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، الخميس، إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، عقب فوزه على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس، المصنف 76 عالميا، بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و7-6 (7-4) و6-1.

وحافظ نادال على سجله خاليا من الهزائم في أي مجموعة أمام ديلبونيس، وحقق أمامه الانتصار الرابع.

وعانى متصدر التصنيف العالمي من أجل كسر إرسال منافسه الأرجنتيني في المجموعة الأولى، قبل أن ينجح في الأمر في الشوط الرابع بعدما كانت الفرصة متاحة أمامه في بداية اللقاء للتفوق 2-0.

وفي المجموعة الثانية استفاق ديلبونيس وكان ندا قويا للإسباني بفضل تسديداته القوية والعميقة، ليلجآ لشوط كسر التعادل "تاي بريك" والذي مالت فيه الخبرة لنادال، قبل أن يسيطر الإحباط على اللاعب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة ليخسرها بسهولة.

وسيواجه نادال في الدور الثالث مواطنه بابلو كارينيو بوستا، المرشح الـ27 للقب، والذي أطاح بالألماني بيتر جويوفيسك بثلاث مجموعات لواحدة 6-4 و6-1 و1-6 و6-4.

وحال واصل مشواره قد يصطدم نادال بصاحب الأرض واللاعب المثير للجدل، نيك كيريوس، المرشح الـ23 للقب، والذي لطالما يدخل في مواجهات شخصية مع الإسباني وينتقد أسلوبه في اللعب.

ويطمح نادال، وصيف البطل، للتتويج بلقب أستراليا لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات الجراند سلام والتي يمتلكها السويسري روجر فيدرر (20)، إضافة للفوز باللقب للمرة الثانية في مشواره بعد عام 2009.
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