تقييم محمد صلاح بعد الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".





وحصل صلاح على 7.5 من 10 بعد لمسه الكرة 47 مرة طوال الفترة التي شارك فيها أمام ولفرهامبتون، وفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية، وهو ثالث أعلى تقييم بعد جوردان هندرسون و و روبيرتو فيرمينيو.





صلاح سدد 6 مرات على المرمى، اثنين منها بين الثلاث خشبات وجاءت دقة تمريراته بنسبة 78%، وراوغ 5 مراوغات صحيحة من أصل 5.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الفوز برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.



