AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقييم محمد صلاح بعد الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:29 ص
محمد صلاح - صورة
محمد صلاح - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".

وحصل صلاح على 7.5 من 10 بعد لمسه الكرة 47 مرة طوال الفترة التي شارك فيها أمام ولفرهامبتون، وفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية، وهو ثالث أعلى تقييم بعد جوردان هندرسون و و روبيرتو فيرمينيو.

صلاح سدد 6 مرات على المرمى، اثنين منها بين الثلاث خشبات وجاءت دقة تمريراته بنسبة 78%، وراوغ 5 مراوغات صحيحة من أصل 5.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الفوز برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.

وفيما يلي نعرض لكم تحركات محمد صلاح أمام ولفرهامبتون على الشاشة الحرارية 
تقييم محمد صلاح بعد الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. الريدز يتقدم بعد مرور 7 دقائق

ليفربول يخرج من الشوط الأول متقدما بهدف وخاسرا ماني أمام ولفرهامبتون

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. أرنولد ملك صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. حارس الولفز يحرم محمد صلاح من هدف بعد تسديدة صاروخية

ولفرهامبتون يباغت ليفربول بهدف التعادل من رأسية خيمينيز .. فيديو

ترشيحاتنا

غدا .. إذاعة برنامج الحكاية على قناة mbc مصر 2 في موعده

فيرمينو يسجل الهدف الثاني في شباك ولفرهامبتون قبل 5 دقائق من صافرة النهاية

تقييم محمد صلاح بعد الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

المقاصة يوضح حقيقة تعيين مدير فني خلفا لـ ميدو

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث

شوبير يؤكد إمكانية تأجيل مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل