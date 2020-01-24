سفير الصين: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين تجعل الحفاظ على صحة المصريين بنفس أهمية صحة الصينيين





وتابع لي تشيانج خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بمقر سفارة الصين بالقاهرة، أن الصين ترحب بمشاركة خبراء مصريين لحصار فيروس كورونا والقضاء عليه داخل الصين، لافتا إلى أنه سيرسل هذا الاهتمام المصري للعاصمة بكين واللجنة الوطنية للصحة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل المعلومات بشكل سليم.





وقال السفير إن هناك تنسيق مستمر بين الصين ومنظمة الصحة العالمية، لإصدار توصيات لدول العالم لحسن التعامل مع هذا الفيروس الجديد، مشددا على أن التنسيق مفيد بين كافة الدول والاستماع الجيد لتوصيات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن الصين تثق بشكل كامل في كافة المعلومات التي ترسلها منظمة الصحة العالمية وبأن التوصيات مفيدة وموضوعية لكل دول العالم.





وأبرز السفير تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، التي أكد فيها أن بكين اتخذت مواقف شفافة تجاه حقيقة هذا الفيروس انطلاقا من مسؤولياتها تجاه الشعب الصيني وشعوب العالم المختلفة، لافتا إلى أن الحكومة الصينية ستتبادل المعلومات حول حقيقة هذا المرض مع مختلف دول العالم، لتتضافر الجهود لحسن التعامل مع المرض والحد من انتشار هذا الفيروس الجديد.

أكد لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، تجعل الحفاظ على صحة الشعب المصري بنفس الدرجة والأهمية للحفاظ على صحة الصينيين، لدى حكومة الصين المركزية.