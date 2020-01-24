ضحية التنمر ..الإعلامية مي العيدان تعلن وفاة ممثلة كويتية شابة





مي العيدان وقالت: " انتقلت إلى رحمة الله اليوم الجمعة دانة عباس الحيدر نسأل الله تعالى أن يغفرلها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها ".





وأصيب متابعو الإعلامية مي العيدان بصدمة بعد إعلان الخبر ، مما دفعهم للتساؤل عن سبب الوفاة ، فردت الإعلامية قائلة : " يومها " .





فيما كتبت إحدى المتابعات تعليقا قالت فيه : " أنها أصيبت بسكتة دماغية فجأة مما أدى لوفاتها " .





وأكد متابعو الإعلامية مي العيدان ، أنها تعرضت للتنمر في أكثر من مناسبة ، مؤكدين أن الحالة الصحية السيئة التي وصلت إليها كانت بسبب التنمر عليها ، وجاءت التعليقات كالتالي : " ماشعور من تنمروا عليها الآن ..يارب الناس تبطل تنمر على خلق الله كتير سهل عليهم يجرحوا ويعيبوا .. ما يدرون الضغط النفسي ممكن يقتل إنسان ".





وكانت قد دخلت دانة الحيدر العناية المركزة قبل أيام في غيبوبة ، بعد توقف خلايا مخها