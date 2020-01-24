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أخبار البلد

الوفد الروسي ينهي جولته التفقدية بمطاري شرم الشيخ والغردقة

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:00 م
المطارات المصرية
المطارات المصرية
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نورهان خفاجي
أنهي وفد روسي الجنسية جولة تفقدية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، استمرت لنحو 5 أيام، تابع خلالها حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني إن الوفد الروسي،قام خلال زياته بالتفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالركاب على الرحلات الجوية وذلك في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات المتوقفة الي المطار منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش اخر أكتوبر 2015 .

وأضافت المصادر، إنه من المنتظر أن يغادر الوفد إلى موسكو خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد لقاء قيادات وزارة الطيران المدني، والتفتيش على انهاء الاجراءات داخل صالات السفر والوصول بالمطار، كذلك تفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتأمين وطرق نقل الوجبات الي الطائرات .
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