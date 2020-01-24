مدرب تونسي: الترجي أكبر مستفيد من قرار الاستبدال فى دورى أبطال أفريقيا

أشاد الدكتور جمال الحاجي المدرب وخبير التحليل التونسي، تعليقا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فتح باب الإستبدال أمام 4 لاعبين للأندية المشاركة فى دورى أبطال الكونفيدرالية وكأس الكونفيدرالية.
وقال الدكتور جمال الحاجي لـ "صدى البلد": قانون استبدال 4 لاعبين في القائمة الأفريقية في هذا الوقت بالذات ضرورة لكل الفرق المشاركة لكونه مرتبط بالميركاتو الشتوي المتاح لكل الأندية المشاركة فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الكاف.
وأضاف: لكن هذا القرار الصادر من جانب الكاف سيكون مفيدا جدا للأندية الكبرى فى القارة السمراء التي لها الإمكانيات المادية لتدعيم الرصيد البشري بلاعبين مؤثرين رغم قلتهم في هذا الوقت بالذات ويبقى فريق الترجي التونسي أبرز فريق مستفيد في أفريقيا بعد هجرة اللاعبين الجزائريين إلى الدوري التونسي والذين يعتبرون محليين.
وتابع: في الحقيقة المهم في هذه الفترة ليس العدد بل إمكانيات اللاعبين المنتدبين لان الميركاتو الشتوي يشهد عادة شُحا كبيرا في وجود لاعبين مهمين من دون ارتباط في هذه الفترة وعادة ما كانت هذه الانتدابات فاشلة وهذا ما أكدته التجارب السابقة فى عموم دوريات إفريقيا لكن في العموم يبقى تعزيز الرصيد البشري مهما في هذه الفترة لمواجهة الاستحقاق المحلي و الافريقي.
يذكر أن قطبى الكرة المصرية الاهلي والزمالك، يشاركان فى دورى أبطال إفريقيا فيما يتواجد ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية نادي بيراميدز والمصري البورسعيدي..