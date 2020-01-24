مدرب تونسي: الترجي أكبر مستفيد من قرار الاستبدال فى دورى أبطال أفريقيا

وتابع: في الحقيقة المهم في هذه الفترة ليس العدد بل إمكانيات اللاعبين المنتدبين لان الميركاتو الشتوي يشهد عادة شُحا كبيرا في وجود لاعبين مهمين من دون ارتباط في هذه الفترة وعادة ما كانت هذه الانتدابات فاشلة وهذا ما أكدته التجارب السابقة فى عموم دوريات إفريقيا لكن في العموم يبقى تعزيز الرصيد البشري مهما في هذه الفترة لمواجهة الاستحقاق المحلي و الافريقي.