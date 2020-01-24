الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في هذا الموعد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد ساعات الليل القادمة برودة شديدة تستمر حتى صباح غدٍ السبت خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس.





كما أنه من المتوقع مع تقدم ساعات النهار، زيادة كميات السحب على السواحل الشمالية، خاصة الشمالية الشرقية، إذ يشهد سقوط الأمطار المتوسطة الشدة، والتي تمتد إلى القاهرة والوجه البحري وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متفرقة وخفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.​





ومن المقرر أن تستقر الأحوال الجوية على أغلب الأماكن بداية من السبت، وتكون الظاهرة الأكثر تأثيرًا هي الشبورة المائية والتي تكون شديدة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غدٍ.