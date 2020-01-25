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توك شو

مش عايزة حد ينساه.. والدة الشهيد عمر القاضي تروي تفاصيل جديدة عن البطل.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:00 ص
الشهيد عمر القاضي
الشهيد عمر القاضي
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محمد حليم قنديل

قالت والدة الشهيد عمر القاضي، إن تكريم الرئيس السيسي لها أسعدها وأشعرها بأنها فعلت شي يستحق التكريم.

وأضافت والدة الشهيد عمر القاضي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الرئيس السيسي قال لها "متشكرين على تربيتك للبطل الشهيد عمر". 

 

وتابعت والدة الشهيد عمر القاضي، أن فى أخر لقاء لها مع ابنها عمر ويوم سفره إلى عمله نظرت إليه من بلكونة المنزلة وكانت تشعر بأن تلك هي نظرة الوداع إليه.

وأوضحت والدة الشهيد عمر القاضي، أنه ليس لديها إلا ولدين عمر وأخ أكبر منه، ولكن عمر كان قريب جدا منها وبارا بها.

 

وأشارت: كنت أشعر بقلق شديد على عمر قبل أستشهاده بـ 6 أشهر، مضيفة أن عمر قال لها أنه يطلب الشهادة من الله دائما.

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