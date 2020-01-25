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والدة الشهيد عمر القاضي: اكتشفت أمنية ابني بنيل الشهادة من مذكراته.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 02:00 ص
والدة الشهيد عمر
والدة الشهيد عمر القاضي
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عمرو ممدوح
قالت والدة الشهيد عمر القاضي، إن ابنها عمر كان أقرب الناس لها، مشيرة إلى أنها لم يكن لديها سوى عمر، وشقيقه كمال.

وأضافت والدة عمر القاضي، في حوارها على فضائية "Ten" أن الشهيد عمر كان محبوبا جدا في قريته، وكان مشهود له بحسن الأخلاق والتدين، وكان بارا بها وبوالده.

وأوضحت والدة الشهيد عمر القاضي، أنها كانت تخاف عليه إلا أنه كان يتمنى الشهادة، وكان يتمنى نيل الشهادة منذ وفاة والده.

وأشارت والدة عمر القاضي، إلى أنها اكتشفت في مذكرات نجلها عمر القاضي، أنه كان يكتب عن أمنيته بنيل الشهادة، ونال الشهادة بعد وفاة والده بسبعة أشهر.

ولفتت أم الشهيد، إلى أنها سعيدة جدا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لابنها عمر، ولها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قال لها: "متشكر جدا على حسن تربيتك لابنك".
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