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فن

عم الطبيب.. مفاجأة عمرو دياب الجديدة في حفل دبي.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 02:11 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
فاجأ النجم الكبير عمرو دياب جمهور حفله الذي اقسم مساء أمس في دبي بتقديم أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "عم الطبيب".

الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وقال عمرو لجمهوره : حتى فرقتي متعرفش الأغنية دي واللي يعرفها بس رامي سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية.

واحيا الهضبة حفلا كبيرا هو الأضخم في ميديا سيتي دبي، وحضره حشد جماهيري غفير.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرا للحضور الجماهيري الغفير.

وأكدت الجهة المنظمة للحفل انه حقق أعلى حضور جماهيري لحفل مطرب عربي في ميديا سيتي دبي خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى ان إدارة الحفل اضطرت الي فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرا للحضور الجماهيري الغفير وذلك لتوفير السيوله الكافيه لخروج الجماهير من الحفل.
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