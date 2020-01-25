اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء هذه الموجة .. فيديو

إن حالة الطقس شهدت انخفاض في درجات الحرارة في الساعات الأولى من صباح اليوم. قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة ل لأرصاد الجوية في





3 أمتار أمس الجمعة . وكشف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، الجمعة عن استمرار اضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر و خليج السويس والذى من المتوقع أن تهدأ معدلاته بدا من غد الأحد ، وعلى النقيض يشهد البحر المتوسط هدوء نسبى بمعدلات الرياح بعد ارتفاع الأمواج لـ





وأشار محمود شاهين ، إلى أن الشعور بالبرودة يعود للتفاوت بين درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية خلال ساعات النهار أما الصغرى فتصل 9 درجات مئوية خلال ساعات الليل ..





ولفت محمود شاهين ، لـ كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية تصل لحد الضباب اعتبارا من اليوم .





و نصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.









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