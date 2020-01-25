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اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء هذه الموجة .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 09:24 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس شهدت انخفاض في درجات الحرارة في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وكشف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى،  الجمعة عن استمرار اضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس والذى من المتوقع أن تهدأ معدلاته بدا من غد الأحد ، وعلى النقيض يشهد البحر المتوسط هدوء نسبى بمعدلات الرياح بعد ارتفاع الأمواج  لـ3 أمتار أمس الجمعة . 

وأشار محمود شاهين ، إلى أن الشعور بالبرودة  يعود للتفاوت بين درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية خلال ساعات النهار أما الصغرى فتصل 9 درجات مئوية خلال ساعات الليل .. 

ولفت محمود شاهين ، لـ كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية  تصل لحد الضباب اعتبارا من اليوم .  

و نصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.


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