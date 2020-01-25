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ديني

هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا؟.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:33 ص
هل الصلاة في الزوايا
هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا.
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا؟".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار، بأن الصلاة في الزوايا جائزة وصحيحة ولا شيء فيها.

وأوضح أنه كلما صلى  الرجل في جماعة عددها أكبر كان الفضل أكبر، صلاة الرجل مع الرجل أذكى عند الله من صلاته منفردا وصلاة الرجل  مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل وما زاد أحب إلى الله، والصلاة في المساجد الجامعة أولى وأفضل .

هل الصلاة الفائتة هل تصلى ركعتين ركعتين ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح العجمي، قائلًا: أن الصلاة التى فاتت سواء أكانت فرض أو نافلة تؤدي كما هى، فالصلاة المفروضة تصلى كما هى كالفجر ركعيتن و الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4، وهذا دين على الإنسان عليه ان يقضيه متى تيسر له ذلك. 

كيفية قضاء الصلاة الفائتة .. الأزهر يحذر من 3 أخطاء شائعة عند أدائها
كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، تحت هذا العنوان يقع الكثيرون في عدة أخطاء ، منها أنه إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة، فإنها تسقط بالحج والعمرة ، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يظن البعض أن النوافل تغني عنها، وفي كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يؤديها آخرين مع فريضة اليوم التالي، بل قد يصل الأمر في كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان أنه التوبة بديل جيد عنها، هذا فضلًا عن كثير من الأسئلة الحائرة حولها، ومنها قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب هل هو واجب؟ ، وأيهما أولًا الصلاة الحاضرة أم الفائتة؟، وهل قضاء الصلوات الفائتة ينبغي أن يكون فورًا أم يجوز التراخي فيه؟ وتصاحب كيفية قضاء الصلاة الفائتة أسئلة أخرى مثل كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ؟، كيفية قضاء الصلاة الفائتة في السفر ؟ ، قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟، ولأن الصلوات الفائتة تظل دينًا وحق لله في رقبة العبد كانت أهمية معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة .

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