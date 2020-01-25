AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبدالعال: شيكابالا لن يتألق أمام الفرق الكبيرة.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:45 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
Advertisements
عبدالله هشام
أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق ،ضرورة إشراك مصطفى محمد في كل مباريات الزمالك سواء في بطولة أفريقيا أو الدوري مشيرا اأنه لا يوجد لاعب في مثل مهاراته .

وأضاف عبدالعال في تصريحات فضائية : شيكابالا لا يلعب مباريات كبيرة أمام فرق إعدادها البدني قوي وكان من المفترض ألا يبدأ مباراة مازيمبي الكونغولي .

وتابع: شيكابالا عليه اللعب امام الفرق الصغيرة حتى تساعده على التألق وليس أمام فرق تتميز بالمعدل البدني المرتفع.

ويتصدر فريق مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة فيما جاء فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط من فوز على أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي وتعادل مع غربان مازيمبي وزيسكو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان جديد من تذكرتي بشأن مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال إفريقيا

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

دوري أبطال أفريقيا.. الأمطار تهطل بغزارة قبل لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي

‎تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو

مجموعة الزمالك.. مازيمبي يتأخر بهدف نظيف أمام أول أغسطس الأنجولي

بعد التعادل السلبي.. مازيمبي يتصدر والزمالك وصيفا فى ترتيب المجموعة

ترشيحاتنا

لـ قيمته التاريخية.. تطوير المنطقة السياحية المحيطة بمعبد دندرة

بعد ظهوره بصحبة ابنة زوجته.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف.. شاهد

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

خفض ضغط الدم والسكر.. 10 فوائد لن تصدقها للاستحمام بالماء الساخن

شاهد.. ظهور جديد لـ الفنان يوسف فوزي

حاولا هتكا عرض طالبتين.. ضبط شقيقين في بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ قيمته التاريخية.. تطوير المنطقة السياحية المحيطة بمعبد دندرة

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور