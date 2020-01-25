رضا عبدالعال: شيكابالا لن يتألق أمام الفرق الكبيرة.. فيديو

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق ،ضرورة إشراك مصطفى محمد في كل مباريات الزمالك سواء في بطولة أفريقيا أو الدوري مشيرا اأنه لا يوجد لاعب في مثل مهاراته .





وأضاف عبدالعال في تصريحات فضائية : شيكابالا لا يلعب مباريات كبيرة أمام فرق إعدادها البدني قوي وكان من المفترض ألا يبدأ مباراة مازيمبي الكونغولي .





وتابع: شيكابالا عليه اللعب امام الفرق الصغيرة حتى تساعده على التألق وليس أمام فرق تتميز بالمعدل البدني المرتفع.





ويتصدر فريق مازيمبي المجموعة برصيد 11 نقطة فيما جاء فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط من فوز على أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي وتعادل مع غربان مازيمبي وزيسكو.



