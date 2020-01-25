مناقشة "جلباب أبيض" في نادي القصة بأسيوط













أعلن نادي القصة بأسيوط عن عقد حلقة نقاشية لكتاب "جلباب أبيض" للاديب فتحي اسماعيل وهو ضمن المجموعات القصصية للمؤلف وذلك مساء يوم الأربعاء 2ةالقادم بمقر قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يناقشه كل من الناقد والكاتب علاء عبدالسميع والروائي والناقد مصطفى البلكي وذلك بعد عرض دراستهما النقديتين عن الكتاب ويتضمن الأمر حوار مفتوح مع جمهور الحضور يديره الناقد والكاتب أشرف عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط وذلك ضمن الأنشطة الأسبوعية للنادي التي تنعقد بشكل دوري في قاعة التذوق بقصر ثقافة أسيوط وتتاح للجمهور العام.







يقول الأديب أشرف عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط إن فتحي محمود اسماعيل وشهرته فتحي اسماعيل من مواليد قرية أولاد عزاز بمحافظة سوهاج 1975م وحاصل على ليسانس اللغة العربية والدراسات الاسلامية وصدر له مقاطع من لحن عنيد "مجموعة قصصية" وكتاب "جلباب أبيض" مجموعة قصصية، وله تحت الطبع كتاب "رقصة تانجو" مجموعة قصصية، وكتاب "ابتسامات مبتسرة" مجموعة قصصية ضمن فن القصص القصيرة جدًا، وكذلك كتاب "الفساد يرقص سامبا" رواية.