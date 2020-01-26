إهمال وفوضى المحليات تحت قبة النواب في أسبوع رقابي ساخن .. 248 أداة رقابية لوزير التنمية المحلية بالجلسة العامة ولجان الإدارة والإسكان ..أزمات الصرف والمياه والطرق الداخلية والقمامة في المقدمة

محلية النواب تناقش 52 طلب إحاطة بملف محافظة الاسكندرية والجيزة

إسكان النواب تناقش 40 طلب إحاطة بشأن أزمان المياة والصرف الصحي

يشهد البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة 104 طلبات إحاطة و12 سؤالا و 40 طلب مناقشة عامة موجهه لرئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية، بشأن إشكاليات المحليات في مصر، وذلك علي مستوي الجلسة العامة، فيما تشهد لجنة الإدارة المحلية مناقشة 52 طلب إحاطة في ذات الملف لمحافظ الإسكندرية والجيزة، وأيضا لجنة الإسكان مناقشة 40 طلب إحاطة بشأن أزمات المياه والصرف الصحي علي مستوي محافظات المنوفية والشرقية والدقهلية والغربية ، ليكون إجمالي الأدوات الرقابية لوزير التنمية المحلية ومساعديه مايقرب من 248 أداة رقابية على مدار الأسبوع الجاري.





وبالجلسة العامة، تضم 27 طلب إحاطة و 3أسئلة و8 طلبات مناقشة عامة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات ، حيث ضمت العضو داود سليمان قنديل وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة، والعضو جمال كوش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي، والعضو جمال كوش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف بعض الطرق بقري مركز ومدينة بنها، والعضو سعيد حساسين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق، و العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق وخاصة بمحافظة الاسكندرية، والعضو محمد عمارة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف مداخل المدن والقرى، والعضو محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الداخلية وخاصة بالإسكندرية، والعضو جمال كوش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق من مبالغ رد الشيء لأصله وخاصة بمدينة بنها محافظة القليوبية.





كما تضم 11 طلب إحاطة و4طلبات مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، والتي ضمت العضو عفيفي كامل وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الاسكندرية، والعضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الاسكندرية، و العضو سعيد حساسين وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.





وتضم القائمة أيضا 10 طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن غرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة، حيث تضم العضو نانسي نصير وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الأمطار والسيول، والعضو طارق متولي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وتضم أيضا 8 طلبات إحاطة وسؤالان 8طلبات مناقشة عامة عن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وتضم العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وتسعير أراضي الدولة، و العضو محمود عبد السلام الضبع وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار أراضي أملاك الدولة في القرى، العضو جمال كوش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء مهلة للمواطنين القاطنين على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم خاصة بقري مركز بنها، العضو جمال كوش وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر لأراضي أملاك الدولة، محمد عمارة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التقدير المبالغ فيه لأسعار أراضي الدولة، و بسام فليفل وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات، و رشدي همام وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وعدم المغالاة في أسعارها، العضو عبد الباقي تركيا وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة النظر في تقييم أسعار أراضي وضع اليد لتيسير التقنين على الأسر محدودة الدخل.





وتضم أيضا 17 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، و4طلبات إحاطة و4طلبات مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.





وطلب إحاطة و6طلبات مناقشة عامة عن تثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية ـ وطلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن استثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد، و طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن فوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وتعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع ، و طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن توفير وسائل مواصلات لأهالي الصف والعياط ، و طلبا إحاطة عن عدم تحديد تبعية بعض قرى التحرير وبنجر السكر، وعدم تحويل العامرية لمجلس ومدينة، وعدم الانتهاء من موقف سرفيس العامرية، وطلبا إحاطة عن عدم قيام المحليات بسداد فواتير الكهرباء لدور العبادة ، وسؤال وطلب مناقشة عامة عن رؤية تطوير المحليات.





وتضم الأعمال 24 طلب إحاطة من عدد من الأعضاء، حيث العضو محمد أحمد فؤاد، عن تضرر عدد كبير من المواطنين من قرار هدم مقابر عين الصيرة، العضو فوزي فتى، عن عدم وجود موقف لطلبة الجامعة بمركز أجا محافظة الدقهلية، و العضو عبد المنعم العليمي، عن ضرورة ربط إصدار تراخيص بناء العقارات مع قدرة واستيعاب شبكات المرافق العامة، العضو سعيد العبودي، عن إحلال وتجديد كوبري الزوامل المقام على مصرف بلبيس وتوفير اعتماد مالي له، و العضو محمد محمد عباسي، عن سوء اختيارات القيادات بالمحليات خاصة بمدينة رشيد، والعضو حمدي السيسي، عن عدم تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر واستخدام القانون القديم ، العضو أحمد علي إبراهيم، عن فوضى منظومة الأكشاك بمحافظة القاهرة ، العضو مصطفى الطلخاوي، عن تأخر تنفيذ مشروع شارع مصر بمحافظة الاسكندرية، العضو بدير عبد العزيز موسى، عن توقف المشروعات الإنتاجية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ ، والعضو محمد الكوراني، عن عدم هدم المنازل الآيلة للسقوط والخالية من السكان وإزالة الأدوار الصادر لها قرارات إزالة فى كل من حى الجمرك وحى غرب بالاسكندرية، العضو علي فتحي عساسة، عن فرض رسوم على بعض سائقي التوك توك، العضو محمد العقاد، عن عدم انتهاء مشروع تطوير منطقة المنيل، العضو معتز محمد محمود، عن سبل الاستفادة من اتفاق قرض التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر(قنا_سوهاج) وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، العضو محمد ياسين، عن عدم التزام محافظة الأقصر بالعقود المبرمة بينها وبين المواطنين لتسليم قطع الأراضي والوحدات السكنية، العضو داود سليمان قنديل، عن تحويل محافظة الوادي الجديد إلى محافظة حدودية.





كما تضم طلب احاطة للعضو محمد حمدي دسوقي، عن عدم وجود رقابة لمنع حرق المخلفات الزراعية بالقرى، والعضو غريب أحمد حسان، عن عدم وجود علامات إرشادية علي سواحل طور سيناء، والعضو أحمد البعلي، عن حصر أراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية، العضو محمد عبد الجواد، عن التعويضات غير العادلة لأصحاب الأراضي التي تم نزع ملكيتها للصالح العام، محمود عبد السلام الضبع، عن إنشاء وحدة محلية جديدة بقرية الصالحية مركز قنا، ومي البطران، عن ردم رشاح أبو عوض بكفر المنفي بمنطقة الهرم للاستفادة من الأرض نظرًا لدخول الرشاح ضمن الحيز العمراني، وعبد الباقي تركيا، عن ضرورة دراسة إنشاء قطار كهربائي ليكون مكمل لمشروع إزدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين، علي الكيال، عن ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاسترداد المحلات الموجودة بسور مركز شباب سمالوط محافظة المنيا لتوفير التمويل اللازم لمركز الشباب، وشريف الورداني، عن ضرورة غلق البالوعات بالشارع الجديد بمدينة السلام.





وتضم أيضا 4أسئلة من العضو بدوي النويشي، عن صدور قرارات إزالة لمدارس من السيد محافظ بني سويف الأسبق وعدم إعادة إنشائها.، وعلاء عابد، عن إيرادات محافظة الجيزة وأوجه صرفها، و نانسي نصير، عن إلغاء البروتوكول الخاص بشارع 306 وعدم تفعيل قانون العربات المتنقلة بمحافظة السويس، طلعت خليل، عن مبررات إصدار قرار بعدم ارتداء سائقي التاكسي الجلباب البلدي بمدينة الغردقة.





كما تضم 5طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو هاني النواصرة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن العجز الشديد في أعداد مهندسي الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، والعضو هشام والي مؤمن وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة، و العضو محمد صلاح عبد البديع وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، و العضو منى منير وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن عدم طرد سكان أرض اللواء بحي العجوزة من مساكنهم المقيمين فيها بنظام الإيجارات القديمة، رضا البلتاجي وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن المقابر المتواجدة داخل الحيز العمراني.





وتشهد لجنة الإسكان على مدار الأسبوع مناقشات موسعة حول أزمات المياه والصرف الصحي بـ5 محافظات هم كل من الشرقية والدقهلية، والبحيرة والغربية والمنوفية، وذلك من أجل التوافق علي رؤي مع الحكومة للتغلب علي إشكاليات هذه الملف الذي يهم جموع المواطنين، وبلجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء، يناقش الأعضاء بحضور محافظ الإسكندرية،12طلب إحاطة، ويوم الخميس، يناقش الأعضاء 40 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة، وذلك بشأن إشكاليات المحليات في المحافظة بمختلف المجالات.