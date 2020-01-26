الممزق مش منهم.. موضة بنطلونات الفتيات فى ٢٠٢٠.. فيديو

تتعدد صيحات الموضة من عام لآخر، مما يدفع الفتيات لمعرفة آخرها.

ويعد البنطلون من أكثر القطع الأساسية في دولاب أي فتاة، وبطبيعة الحال تتغير تصميمات البنطلونات من عام لآخر حسب موضة كل عام.

وكشفت نور الصواف، مصممة الأزياء والاستايلست، عن آخر التطورات التي وصل لها البنطلون، وأكدت أن البنطلون الممزق لم يعد موضة مثلما كان في الأعوام السابقة، وحل محله البنطلون "البوي فريند" و"المام فيت" حيث يعتبران من أحدث صيحات الموضة لهاذا العام، كما أنهما من التصميمات المريحة في يوم عمل طويل أو يوم جامعي، بالإضافة للبنطلون الشارلستون والبناطيل الواسعة نسبيًا.