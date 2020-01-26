AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الطقس السيئ .. رسائل هامة من المرور لقائدي السيارات على الطرق

الأحد 26/يناير/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
وجهت وزارة الداخلية للمواطنين مرتادى الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى . 
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرور: أمطار متوسطة على صحراوي الإسكندرية

الداخلية تناشد قائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور على الطرق

الداخلية توجه رسالة هامة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية.. تفاصيل

مع تحذيرات الأرصاد.. الداخلية تناشد المواطنين الالتزام بقواعد المرور وتنشر رقم إغاثة الطرق

الداخلية توجه ارشادات مهمة لقائدي السيارات في مياه الأمطار.. تعرف عليها

«الداخلية» توجه رسالة هامة لقائدي السيارات على الطرق

ترشيحاتنا

باي باي محمد علي .. أحمد موسى يسخر من المقاول الهارب بعد غلق صفحته المحرضة

منتخب اليد في مهمة إفريقية أمام تونس للوصول للأولمبياد.. رسالة وزير الرياضة للاعبين .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

هل يجوز لموزع الصدقات الأخذ منها إذا كان فقيرا .. الإفتاء تجيب

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

نادر السيد: الإعداد النفسي للاعبي الأهلي في أفريقيا يختلف عن الدوري.. فيديو

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد