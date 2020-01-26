مأساة تهز الأردن .. دفاية تقتل أسرة كاملة من 6 أفراد

رغم التحذيرات الشديدة من خطر المدفأة على حياة الأشخاص في الشتاء، مع وقوع عدة حوادث في أكثر من بلد ناتجة عن تركها مشتعلة دون حذر، وقعت اليوم كارثة هزت الشارع الأردني بعد حادثة شنيعة راح ضحيتها أسرة كاملة بأفرادها الـ6 ماعدا الإبن الأكبر الذي شهد موت عائلته أمام عينيه.





كان الاختناق هو السبب في موت الأسرة المفاجئ بعدما تركوا المدفأة مشتعلة طوال اليوم داخل المنزل في منطقة سول بمحافظة الكرك جنوبي الأردن.

وانتشرت تفاصيل الحادثة عبر مواقع التواصل تاركة حزنًا شديدًا في نفوس المستخدمين عكس مأساة "عائلة الصرايرة" التي شهدها المجتمع الأردني.

اكتشف الابن الأكبر موت عائلته بعد دخوله المنزل ورؤية جثثهم مختنقة، بداية من الوالدين والأبناء ملاك 14 سنة، محمد 12، زيد 9، أوس 4 سنوات، وفقًا لبيان صادر عن الدفاع المدني الأردني.