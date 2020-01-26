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أخبار العالم

الصين: مصدر فيروس كورونا مجهول

الأحد 26/يناير/2020 - 09:58 ص
الصين ليست لديها
الصين ليست لديها معلومات كافية عن فيروس كورونا
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رحيم يسري
أكد نائب وزير الصحة الصيني أن حكومة بلاده ليست متأكدة من مصدر فيروس كورونا الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "المعلومات التي نملكها عن فيروس كورونا محدودة للغاية".

وأشار إلى أن الصين لا تعرف مصدر الفيروس وكيفية انتشاره، متوقعا زيادة في عدد المصابين.

ونوه إلى أنه تم إرسال نحو 1600 عامل في مجال الصحة في ووهان حيث ينتشر الوباء.

كانت الحكومة الصينية أعلنت حظر جميع مبيعات الحيوانات البرية في جميع أنحاء البلاد، في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وبحسب وكالة "شينخوا" فإن  المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدأ في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.
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