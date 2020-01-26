أمريكا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وأوضحت الشبكة أن المصاب كان قادما من ووهان الصينية ووصل إلى كاليفورنيا، لافتة إلى أنه محتجز بمعزل عن غيره في واحدة من المستشفيات المحلية وإنه في حالة جيدة.





وبلغ عدد ضحايا كورونا في الصين 56 قتيلا.





وأعلنت الحكومة الصينية يوم، الأحد، حظر جميع مبيعات الحيوانات البرية في جميع أنحاء البلاد، في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل.



