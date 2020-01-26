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أخبار العالم

أمريكا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

الأحد 26/يناير/2020 - 10:37 ص
أمريكا تسجل ثالث
أمريكا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد
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رحيم يسري
أعلنت الولايات المتحدة تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن المصاب كان قادما من ووهان الصينية ووصل إلى كاليفورنيا، لافتة إلى أنه محتجز بمعزل عن غيره في واحدة من المستشفيات المحلية وإنه في حالة جيدة.

وبلغ عدد ضحايا كورونا في الصين 56 قتيلا.

وأعلنت الحكومة الصينية يوم، الأحد، حظر جميع مبيعات الحيوانات البرية في جميع أنحاء البلاد، في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وأشار وزير الصحة الصيني في مؤتمر صحفي إلى أن "المعلومات التي نملكها عن فيروس كورونا محدودة للغاية".
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