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أخبار العالم

تعليقا على إغلاق القنصلية الأمريكية.. الصين تتخذ كافة إجراءات مكافحة الأوبئة

الأحد 26/يناير/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اكدت الصين اليوم الأحد أنها أخطرت منظمة الصحة العالمية والدول ذات الصلة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في الوقت المناسب، وأنها توفر كافة المساعدات الضرورية وتتخذ إجراءات تتوافق مع تدابيرها لمكافحة والسيطرة على الأوبئة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على إعلان القنصلية العامة الأمريكية في مدينة "ووهان" بوسط الصين عن خطتها لإغلاق القنصلية وإجلاء الموظفين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة. 
وقالت يينغ "بعد تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في ووهان، أخطرت الصين منظمة الصحة العالمية والدول ذات الصلة بالوباء في الوقت المناسب وما تزال على اتصال وثيق معها".
وأضافت "اقترحت الولايات المتحدة مؤخرا إجلاء موظفيها من القنصلية العامة في ووهان إلى الولايات المتحدة. وباتباع الأعراف الدولية، تتخذ الصين إجراءات تتسق مع تدابيرها الوطنية لمكافحة الأوبئة وتوفر كافة المساعدات والراحة الضرورية".


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