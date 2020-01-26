سفارة مصر بالصين: مجموعة عمل لأبناء الجالية لمتابعة تطورات فيروس "كورونا"

أعلنت السفارة المصرية في الصين إنشاء مجموعة يديرها أعضاء السفارة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة "هوبي" وسط الصين، لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.





وذكرت السفارة - في بيان - أنه استكمالا لجهودها في متابعة أوضاع المصريين في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" - التي تعتبر مركز انتشار الفيروس في الصين - والتواصل معهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل الحجر الصحي المفروض على المدينة نتيجة انتشار الفيروس، فإنها أقامت مجموعة العمل سالفة الذكر.





ودعت السفارة كافة أبناء مصر في المقاطعة إلى الانضمام للمجموعة لتقديم كل عون ممكن للمصريين هناك لحين انتهاء هذه الأزمة، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء الجالية المصرية في المقاطعة وترحيبها بتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم وطلبات المساعدة في حالات الطواريء من خلال الاتصال بالرقم 01065322541.

وأشارت السفارة إلى أن عدد من تم عمل حصر بأسمائهم وبيانات الاتصال بهم في المقاطعة حتى الآن بلغ 315 فردا.



