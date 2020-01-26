AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تنشر صورا لطفلها و تحذر الأمهات من خطورة التقبيل.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
"عادات وتقاليد موروثة خاطئة، يجب أن نثور عليها للحفاظ على صحة أبنائنا".. هكذا عبرت لورا فارون عن ألمها بعد إصابة ابنها بمرض أخبرها الأطباء أنه سيلازمه طيلة حياته بسبب انتقال فيروس له من خلال التقبيل. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة لورا البالغة من العمر 35 عاما، عانت بعد ولادة طفلها الأول بأسبوعين بسبب إصابته بمرض لعين في أذنه تسبب في احمرارها وإصابتها بالتقرحات والنزيف. 

ونشرت لورا فارون صورة لطفلها على "فيس بوك" بعنوان "ممنوع التقبيل لحديثي الولادة"، وكتبت على الصور أن الأطباء اتفقوا على أن الفيروس الذي أصيب به الطفل بسبب التقبيل، فقد انتقل من أحد الكبار ولم يتمكن جسد الصغير من التعامل معه وأصاب الطفل بتورم في أذنه واحمرار شديد

وأضافت لورا: "يعاني ابني من ألم أذنه التي تلتهب إذا تعرض إلى نزلة برد بسيطة"، فهي تعاني مع ذلك الفيروس منذ ولادة طفلها، وتحذر الأمهات من التقبيل وأن تراعي ألا يلمس أي شخص طفلها، خاصة في الأيام الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار قصته على الفيس بوك| كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

نجا بأعجوبة .. طفل يبتلع 26 قطعة مغناطيسية ..صور

بدموع حارة.. أم تناشد الرئيس السيسي: إلحقوا ابني قبل ما يضيع مني.. فيديو

قبلة مميتة كادت تعرض طفل حديث الولادة للوفاة

ترشيحاتنا

بعدما أعدم زوجها منذ 6 سنوات .. عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر من جديد

الترجي يحطم رقم الأهلي الأسطوري في دوري أبطال أفريقيا

صلاة النافلة في البيت أفضل أم المسجد .. الإفتاء ترد

نادر السيد: أحمد ناجي كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم 2018.. فيديو

الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة إلى أردوغان

سيدة تنشر صورا لطفلها و تحذر الأمهات من خطورة التقبيل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

تخفيضات السيارات.. أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور