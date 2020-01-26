سيدة تنشر صورا لطفلها و تحذر الأمهات من خطورة التقبيل.. صور

"عادات وتقاليد موروثة خاطئة، يجب أن نثور عليها للحفاظ على صحة أبنائنا".. هكذا عبرت لورا فارون عن ألمها بعد إصابة ابنها بمرض أخبرها الأطباء أنه سيلازمه طيلة حياته بسبب انتقال فيروس له من خلال التقبيل.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة لورا البالغة من العمر 35 عاما، عانت بعد ولادة طفلها الأول بأسبوعين بسبب إصابته بمرض لعين في أذنه تسبب في احمرارها وإصابتها بالتقرحات والنزيف.





ونشرت لورا فارون صورة لطفلها على "فيس بوك" بعنوان "ممنوع التقبيل لحديثي الولادة"، وكتبت على الصور أن الأطباء اتفقوا على أن الفيروس الذي أصيب به الطفل بسبب التقبيل، فقد انتقل من أحد الكبار ولم يتمكن جسد الصغير من التعامل معه وأصاب الطفل بتورم في أذنه واحمرار شديد







وأضافت لورا: "يعاني ابني من ألم أذنه التي تلتهب إذا تعرض إلى نزلة برد بسيطة"، فهي تعاني مع ذلك الفيروس منذ ولادة طفلها، وتحذر الأمهات من التقبيل وأن تراعي ألا يلمس أي شخص طفلها، خاصة في الأيام الأولى.