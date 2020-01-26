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ثقافة

ورش تفاعلية وفنية وحكي ضمن فعاليات القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 51 لعام 2020.

 

وعمل الجناح "لقاء مع كاتب"،  مع الكاتب الدكتور محمد بغدادي، وقدم بعدها ورشة خطوط ورسوم.

 

وقدمت الدكتورة هدى خطاب ورشة حكي تفاعلية؛ وتفاعل معها الأطفال من أعمار مختلفة، كما قدم الفنان صفوت جودة ورشة أورجامى، وقدمت الدكتورة مروة عادل ندوة "كيف تختار غذاءك؟".

 

وقدمت سحر يسري وسالي عبد اللطيف ورشة تفاعلية فنية بعنوان "أنا ضد الفساد" و"القرد يلعب بالنار" بمشاركة خالد عبد الحميد وعمرو أبو الحلقان، واختتم اليوم بعرض الأراجوز للفنانين ناصر عبد التواب وأحمد جابر.

ورش تفاعلية وفنية وحكي ضمن فعاليات القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب.. صور
ورش تفاعلية وفنية وحكي ضمن فعاليات القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب.. صور
ورش تفاعلية وفنية وحكي ضمن فعاليات القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب.. صور
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