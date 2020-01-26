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9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين

الأحد 26/يناير/2020 - 01:49 م
اسباب الكيس الدهني
اسباب الكيس الدهني
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رشا عوني
يعاني الكثيرون من ظهور بعض الأكياس الدهنية في جفن العين سواء العلوي أو السفلي، ولا تقتصر على سن معين بل يعاني منها الأطفال والكبار، وتظهر الأكياس في البداية بحجم صغير ثم تكبر بشكل تدريجي إذا لم يتم علاجها سريعًا فتسبب تورمًا في جفن العين وقد تؤثر على النظر على المدى البعيد.

أسباب ظهور الكيس الدهني بالعين :

بحسب موقع healthline هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لظهور الكيس الدهني بجفن العين ومنها :

1- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2- ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

3- وجود مستويات عالية من البروتين الدهني منخفض الكثافة المعروف باسم الكوليسترول السيء.

4-  أسباب وراثية، مثل داء شحوم الدم العائلي ، وهي حالة وراثية تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم لدى أفراد العائلة.

5- الوجبات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة وانخفاض الدهون غير المشبعة.

6-  اتباع نظام غذائي منخفض في الألياف.

7- السمنة و الوزن الزائد.

8- التدخين

9- الكحول
9 أسباب وراء ظهور الكيس الدهني بالعين
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