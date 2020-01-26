AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بالخطوات.. كيف ترسل رسالة نصية من إيميلك الشخصي

الأحد 26/يناير/2020 - 05:02 م
كيف ترسل رسالة نصية
كيف ترسل رسالة نصية من إيميلك الشخصي
Advertisements
ندى على
قد يتعرض بعض الأشخاص لمواقف تحتم عليهم إرسال رسائل نصية لأحد الأشخاص بدون وجود هاتفهم المحمول، فمن الممكن أن تتعرض لموقف مثل انتهاء عمر بطارية هاتفك أو نسيانه أو وضعه في مكان بعيد. 

وذكر موقع Digital Trends  الخطوات التى يجب اتباعها لإرسال رسالة نصية من حساب  البريد الإلكترونى الخاص بك.  

وقد يعتقد البعض أن إرسال رسالة نصية من حساب البريد الإلكترونى أمر صعب ولكن في حالة امتلاكك لرقم الشخص الذى تريد ارسال له رسالة نصية على البريد الإلكترونى سيكون الأمر سهلا. 

ويجب عليك اتباع الخطوات التالية : 

1- قم بفتح بريدك الإلكترونى 
2- بدلا من ادراج إيميل المرسل إليه قم بادراج رقم الهاتف المحمول 
3- بعد ادخال رقم الهاتف المحمول قم بادراج gateway أو المفتاح البريدى الخاص بالمرسل إليه حسب شركة الاتصالات وسيكون عليك معرفة المفتاح البريدى وكتابته بشكل صحيح بعد رقم الهاتف. 
4- وإذا كنت تستخدم  Gmail قم بتحميل Chrome extension والذى سيجعل من السهل عليك ارسال الرسالة النصية على البريد الاكترونى. 
5- قم بتحميل  أيقونة الهاتف إلى نافذة Gmail وبعد ذلك ستظهر لك الأيقونة لتستطيع منها اختيار رقم الهاتف الذى تريده. 
6- سيعمل الإيميل بشكل آلى لتجويل البريد إلى رسالة نصية.  

بالخطوات.. كيف ترسل رسالة نصية من إيميلك الشخصي
بالخطوات.. كيف ترسل رسالة نصية من إيميلك الشخصي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. واتس آب مخترق وهذا هو الدليل

Gmail يحول رسائل البريد إلى صفحة متصفح تفاعلية

النائب العام يخصص رقم هاتف لتلقى الشكاوى والمظالم من المواطنين

عبر الواتس اب.. النائب العام يخصص رقم هاتف لتلقي شكاوى ومظالم المواطنين

التفاصيل الكاملة لخدمات البريد بكايرو اى سى تى .. خدمات

تعرف على إمكانية إرسال رسائل نصية SMS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ترشيحاتنا

بيان رسمي .. نقابة الممثلين توضح الحالة الصحية لـ خالد النبوي

اخبار الرياضة | مهاجم منتخب مصر على رادار أستون فيلا.. كاف يحسم إيقاف شيكابالا.. رسالة تركي آل الشيخ

الكاف يزف بشرى سارة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

طبعي وحش أوي .. شاهد آخر لقاء لـ سعاد حسني في ذكرى ميلادها

مازيمبي خدع الزمالك قبل مواجهة دورى الأبطال.. تفاصيل

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر