بالخطوات.. كيف ترسل رسالة نصية من إيميلك الشخصي

قد يتعرض بعض الأشخاص لمواقف تحتم عليهم إرسال رسائل نصية لأحد الأشخاص بدون وجود هاتفهم المحمول، فمن الممكن أن تتعرض لموقف مثل انتهاء عمر بطارية هاتفك أو نسيانه أو وضعه في مكان بعيد.





وذكر موقع Digital Trends الخطوات التى يجب اتباعها لإرسال رسالة نصية من حساب البريد الإلكترونى الخاص بك.





وقد يعتقد البعض أن إرسال رسالة نصية من حساب البريد الإلكترونى أمر صعب ولكن في حالة امتلاكك لرقم الشخص الذى تريد ارسال له رسالة نصية على البريد الإلكترونى سيكون الأمر سهلا.





ويجب عليك اتباع الخطوات التالية :





1- قم بفتح بريدك الإلكترونى

2- بدلا من ادراج إيميل المرسل إليه قم بادراج رقم الهاتف المحمول

3- بعد ادخال رقم الهاتف المحمول قم بادراج gateway أو المفتاح البريدى الخاص بالمرسل إليه حسب شركة الاتصالات وسيكون عليك معرفة المفتاح البريدى وكتابته بشكل صحيح بعد رقم الهاتف.

4- وإذا كنت تستخدم Gmail قم بتحميل Chrome extension والذى سيجعل من السهل عليك ارسال الرسالة النصية على البريد الاكترونى.

5- قم بتحميل أيقونة الهاتف إلى نافذة Gmail وبعد ذلك ستظهر لك الأيقونة لتستطيع منها اختيار رقم الهاتف الذى تريده.

6- سيعمل الإيميل بشكل آلى لتجويل البريد إلى رسالة نصية.



