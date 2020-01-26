اجتماع طارئ في سلطنة عمان بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، بأن المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية عقدت منذ قليل اجتماعًا طارئًا لمناقشة استعدادات السلطنة للوقاية من فيروس كورونا القاتل.





وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "تم خلال الاجتماع مناقشة خطة طوارئ الصحة العامة التي من أهمها التجهيزات والإجراءات المتبعة لمعاينة القادمين من مناطق موبوءة بالمرض في مطارات وموانئ السلطنة ، واستعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها".



