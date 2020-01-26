بسبب كورونا.. الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.





وقالت الخارجية في بيان لها: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصًا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى".





وأضافت: "وتنصح الخارجية كافة مواطني الدولة باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة عبر قنواتها المختلفة التي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".





وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت صباح اليوم، خلو الإمارات من أي حالة إصابة بالكورونا.





وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين، التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.





وعززت الصين الأحد القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.



