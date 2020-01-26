AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

الأحد 26/يناير/2020 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل. 

وقالت الخارجية في بيان لها: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصًا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى".

وأضافت: "وتنصح الخارجية كافة مواطني الدولة باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة عبر قنواتها المختلفة التي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت صباح اليوم، خلو الإمارات من أي حالة إصابة بالكورونا. 

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين، التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وعززت الصين الأحد القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

وأقرّ الرئيس الصيني شي جين بينج مساء السبت بأنّ الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

السعودية تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

الإمارات تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

يسبب التهابًا رئويًا.. وفاة 41 شخصًا بالكورونا وإصابة 1300 في الصين.. فيديو

ترشيحاتنا

هبوط الأسعار يجبر الوكلاء على تحسين سياراتهم .. تفاصيل

الكاف يحسم مصير إيقاف شيكابالا بعد واقعة مازيمبي الكونغولي

قصة حفيدة توفيق الدقن وإحياء أولى حفلاتها أمام الرئيس السيسي .. فيديو

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

الزمالك يحسم بشكل نهائي مصير محمد عواد مع الفريق الأول

آخر كلام.. حسم موعد مباراة مصر وتونس فى نهائى الأمم الأفريقية لليد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر