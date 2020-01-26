في هذه الحالات توقف عن تناول الجبنة الرومي

تعتبر الجبنة الرومي هي إحدي الأطعمة المحببة لدى الكثير، ولكنها أحيانا تكون فاسدة وقدمت الدكتورة شيرين زكي علي صفحتها بالفيسبوك علامات لفساد الجبنة الرومي وهي:





ذو رائحة طيبة وطعم بلا تغيير





خالي من التزنخ





خالي من التعفن الأخضر أو الأزرق





الجبن ذو قوام متماسك





لونه مائل إلى الأصفر





يخلو من النقاط البيضاء أو الزرقاء





ليس به تشققات بل يتمتع بقدر من الدسم





لا يجب استهلاك الرومي الذي تظهر عليه تبقعات أو طبقة بيضاء





لا يجب استهلاك أطراف الجبن الرومي فهي عبارة عن المادة الشمعية المغلفة لقرص الجبنة والتي يكثر بها البكتيريا وأحيانا العفن





يجب شراء الجبن الرومي من مصادر موثوقة تتحرى المصانع والمعامل التي تتعامل معها





ابتعد عن الجبن الرومي القديم لان عمره الطويل يجعله عرضة للنمو الفطري والبكتيري ، واستبدله بالجبن الرومي الجديد





ابتعد عن اطباق الجبن الرومي الجاهزة التعبئة في السوبرماركت ، واشتري جبن يتم تقطيعه أمامك لترى قالب الجبنة





ابتعد عن سلطات الجبن الجاهز التي تباع في السوبرماركت فأحيانا تضم تنظيف الجبن الرومي ، أو المنتهي الصلاحية ، أو المتعفن





ابتعد عن الجبن الرومي المبشور الجاهز لنفس السبب السابق ، واشتري قالب كامل والبشرة في المنزل



