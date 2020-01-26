برعاية الرئيس السيسي.. افتتاح مبهر للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص

اقيم حفل الافتتاح على استاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص ، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى احد اللاعبين الافارقة وكلمة الحكام والمدربين، ثم قسم اللاعبين، ورفع الاعلام، ثم دخول الشعلة وايقادها يجري بها عدد من اللاعبين الافارقة، ثم إعطاء الاذن بانطلاق الألعاب ليبدأ بعدها حفل الافتتاح بعد أن تكون جميع الفرق المشاركة قد اخذت اماكنها في ستاد الدفاع الجوي فيه أمل بصوت مدحت صالح.





اغنية حفل الافتتاح التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر وقام بتلحينها الملحن بلال سرور عنوانا موحيا ومعبرا يحمل في كلماته الكثير من معاني الأمل والتحدي والعزيمة والاصرار بعنوان "فيه أمل" وقام بتوزيع اللحن هاني ربيع، وقام بالغناء المطرب الكبير مدحت صالح باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الانجليزية والفرنسية كنزى تركي والكلمات باللغتين كتبهما لياسمين العبد.، وقام بالتوزيع الموسيقى هاني ربيع وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، ويشارك بعزف اللحن جيتار أحمد حسين، والساكس رضا.





ايبونتو ودعوة للأخوة

حمل استعراض الافتتاح اسم (ايبونتو) وهي من لغات البانتو في جنوب أفريقيا، وتشير إلى مفهوم قريب من المفاهيم الإنسانية و"الأخوة". في جنوب أفريقيا هذا المصطلح تم استخدامه، وخاصة من قبل الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام والاستعراض من تصميم واخراج خالد مهيب، مي ابراهيم، هدير حلمى تحت اشراف مناضل عنتر المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي المعاصر.