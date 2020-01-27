لعبة السياسة.. الوهم والحقيقة كتاب جديد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد ظهر اليوم ، حفل توقيع كتاب " لعبة السياسة .. الوهم والحقيقة، للباحث السياسي الدكتور وائل الشهاوي ، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين.





وأكد الشهاوي خلال حفل التوقيع ان الكتاب بمثابة نظرة عاجلة على القضايا المتشابكة التي شهدتها المنطقة والعالم خلال الخمس سنوات الماضية .. مشيرا إلى أن الكتاب يسلط الضوء على أساليب وممارسات القوي الفاعلة دوليا، باستخدامها أوراق النفوذ المتاحة لتحقيق أكبر مكاسب سياسية تساعدها على التمكن الاقتصادي في ظل الصراع العالمي على امتلاك نواصي القوة والقدرة التي تتربع أمريكا على امتلاكها منذ عقود ماضية.





وأضاف الباحث السياسي ان الكتاب يتناول الأوضاع الإقليمية وتحليل الأوضاع الداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إطلالة على قضية جمال خاشقجى بين السعودية وتركيا وكشف الانتهازية التركية لابتزاز السعودية وقيامها باستخدام وجودها في سوريا لسرقة النفط السوري تحت مقاومة الأكراد.





وأشار الشهاوي إلى أن الكتاب يتناول الشائعات ودورها في الحروب الحديثة.