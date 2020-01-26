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رياضة

خاص | حارس منتخب مصر لكرة اليد يدافع عن لاعبي تونس ويؤكد: الجماهير السبب

الأحد 26/يناير/2020 - 11:55 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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إسماعيل محمود
أبدى محمد عصام الطيار، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، سعادته الكبيرة بتتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بتونس.

وقال محمد عصام الطيار، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "عرفنا كيفية اللعب أمام منتخب تونس جيدًا، وعرفنا كيف نبدأ البطولة خطوة بخطوة حتى تمكنا من الفوز بها في النهاية".

وأضاف "الطيار"، "قد ترجع عصبية لاعبي تونس الزائدة واحتجاجاتهم تجاه الحكم للضغط الجماهيري عليهم، الحكم كان جيدًا، من الممكن أن يكون قد أخطأ في بعض الكرات ، لكن تلك الأخطاء قد تكون لك وعليك، والحمدلله على التتويج بالبطولة في النهاية".

يذكر أن المنتخب المصري تأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

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