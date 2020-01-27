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أخبار البلد

أندريه زكي: مصر تقوم بدور فعال في قضايا العيش المشترك

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:22 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
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سامح سلام
أنهى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، زيارته الأسبوع الماضي إلى السويد وألمانيا بعد لقاء عدد من القيادات البارزة في المجتمع المدني وقيادات الكنائس الإنجيلية العربية.

وخلال زيارته إلى السويد التقى زكي رئيس أساقفة السويد Archbishop Antje Jackleen  ودار حوار حول أهم أوضاع المنطقة العربية والدور الفعال الذي تقوم به مصر في ظل التحديات التي تواجه المسيحيين العرب، والدور الإيجابي للمسيحيين المصريين، وخلال الحوار قدم رئيس الإنجيلية لرئيسة أساقفة السويد الدعوة لزيارة مصر. كما التقى بسفيرة حوار الأديان بوزارة الخارجية السويدية MS Ulrika Sundberg .

وتناول الحوار عدة قضايا أهمها تحديات المنطقة والدور الإيجابي لمصر كنموذج للعيش المشترك، وأيضًا ما تم إنجازه في قانون بناء الكنائس، وأهمية تفعيل الحوار والسلام المجتمعي كضرورة هامة في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة.

وفي برلين بألمانيا التقى زكي بعدد من القيادات الهامة، كان أبرزها مدير الشرق الأوسط بوزارة التعاون الدولي (BMZ) Prof. Dr. Claudia Warning ورئيس منظمات المجتمع المدني والكنيسة Dr. Bernhard Felmberg  .

وقدم رئيس الإنجيلية دور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والخطوات التي تتخذها الدولة في تحرير الاقتصاد من أجل دعم الشرائح الأكثر عرضة لخطر الفقر، وأيضًا فيما يخص تطورات تعديل قانون الجمعيات الأهلية والرؤية المستقبلية للمجتمع المدني في مصر.

وفي نفس السياق التقى رئيس الإنجيلية بأسقف الكنيسة اللوثرية الجديد ببرلين Bischof Dr. Christian Stablein   ونائب رئيس اللجنة الحكومية لحرية الأديان Dr. Maren KoB  حيث تطرق الحوار للدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأهمية دور المجتمع المدني في دعم قضايا العيش المشترك.
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