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أخبار البلد

بعثة منتخب مصر لكرة اليد تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:35 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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نورهان خفاجي وعبدالله هشام وأشرف العمدة وكيرلس صلا

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد، عائدة من تونس بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الأفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. 

واستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، فور وصولها من تونس على متن رحلة مصر للطيران، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة ومطار القاهرة.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ، ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة ، والتي تقدر بـ 25 ألف يورو ، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.

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